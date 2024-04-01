Şahan Gökbakar'dan Ekrem İmamoğlu'yla Köfte Polemiği Yaşayan Murat Kurum'a İnce Gönderme!
Şahan Gökbakar'dan Ekrem İmamoğlu'yla Köfte Polemiği Yaşayan Murat Kurum'a İnce Gönderme!
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Şahan Gökbakar, seçim sonrası da gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında patlayan köfte polemiğini hatırlatan Gökbakar'dan seçim kaybeden AK Parti adayına ince bir gönderme geldi.
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31 Mart'ta yapılan seçimlerde heyecanın en yüksek olduğu büyükşehirlerden biri de şüphesiz ki İstanbul oldu. Seçmenler Ekrem İmamoğlu'nun mu yoksa Murat Kurum'un kazanacağını büyük bir merakla bekledi.
Seçimden önce çalışmalarını tam gaz sürdüren iki aday arasında sık sık sürtüşme yaşandığını da bilmeyen yoktur: Bunların başlıcası da köfte polemiği olmuştu!
Bilmeyenler için de olayı kısaca anlatalım: Seçimlere kısa bir zaman kala Murat Kurum Büyükada'da bulunan AK Nokta'ya ziyarette bulunmuştu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Kurum bir de şu ifadeleri kullanmıştı:
Konuşması anında vites arttıran Kurum, "Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet. Onu becerirsin. Nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var. Emin olun, bundan sonra Murat Kurum ismini çok duyacak" sözleriyle herkesi şoke etti.
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Görevdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 2027 Avrupa Oyunları’nın metropol şehre kazandırıldığını açıkladığı toplantıdan sonra gazetecilerin sorularına şöyle yanıt vermişti:
"Köfteciyle ilgili bir sorunu var sayın Kurum’un. Tabii ben ona bakan olamazsın demedim köfteci olamazsın dedim. Biraz esnaf olmaya dönük de bir davetim oldu ama esnaf olmaya da niyeti yok olamaz da bu söylemlerine bakılırsa."
"Belli ki köfteyle, köfteciyle bir zoru var esnaflıkla bir zoru var. Ama bu seçim 31 Mart'ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede İstanbul seçimini hatırlayacak."
Sandıkların tamamının açıldığı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 51,09'unu toplarken rakibi Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İmamoğlu bir kez daha zaferini ilan edince akıllara Kurum'un radikal sözleri geldi.
Bu konuyla ilgili birileri bir açıklama yapar mı diye beklerken, bomba paylaşım Şahan Gökbakar'dan geldi!
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Gündemdeki konulara dair açıklama yapmaktan çekinmeyen, dikkat çeken ifadeler kullanan ünlü komedyen sonuçlar açıklandıktan sonra ne paylaştı dersiniz?
Şahan Gökbakar yine çok konuşulacak bir harekette bulunup köfte tarifi paylaştı. Herhangi bir not ve isim eklemeden yapılan paylaşımda okların kimi gösterdiği de belli...
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