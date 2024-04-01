Şahan Gökbakar'dan Ekrem İmamoğlu'yla Köfte Polemiği Yaşayan Murat Kurum'a İnce Gönderme!

'Onlar İstanbul'un kaynağını çarçur edip kendi gelecekleri için harcamayı bilirler ama Adalar'a yatırım yapmayı, ihtiyaçlarını gidermeyi bilmezler. Adalar'ın çöpünü bile toplamaktan acizler. Kendilerine yakın gazeteci 'Sen bir il binasını almayı beceremiyorsun, bu devleti nasıl yöneteceksin?' diyor.'