Necla Karahalil'den Laf Üstüne Laf Yiyen Cem Yılmaz'ın "Top Gibi Oynarım" Cevabı Tatsız Oldu
Necla Karahalil'den Laf Üstüne Laf Yiyen Cem Yılmaz'ın "Top Gibi Oynarım" Cevabı Tatsız Oldu
Cem Yılmaz'ın göndermelerinden hepimize gına gelmiş olsa da kendisi bu alışkanlığına 'dur' diyemiyor... Son olarak ayrıldıklarını düşündüğümüz Necla Karahalil ve Cem Yılmaz çiftinden birbirlerine gönderme dolu sözler gelirken, Cem Yılmaz'ın 'top gibi oynarım, sen gönder' paylaşımı biraz tatsız oldu...
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Cem Yılmaz ve Necla Karahalil ilişkisi adeta sürpriz yumurtadan fırlamış misali beklenmedikti bizim için.
Malum topuklu ayakkabı pozundan sonra iklili ilişkilerini saklamadı da.
İlişkileri epey hızlı ve yolunda gidiyor dediğimiz noktada Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki gönderme iddiaları başlayınca Necla Karahalil'in tadı kaçmıştı...
Kendisi Cem Yılmaz'ın doğum gününde bir de helva kavurunca ayrıldıklarını düşünmüştük haliyle.
Daha sonra Necla Karahalil sosyal medya hesabında "Aklın fikrin şeyde."
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Üstüne bir de Cem Yılmaz büyük aşkı Necla'sını takipten çıkınca ayrılık iddiaları iyice güçlenmişti.
Gönderme yapmaya doyamayan Cem Yılmaz'dan bir paylaşım daha geldi. Elindeki topu işaret ederken "Top gibi oynarım" yazması manidar oldu.
Yorumlara kapalı paylaştığı fotoğrafına yazdıkları, bizi yine içinden çıkılamayacak bir gönderme savaşına doğru sürükleyeceğinin habercisi...
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