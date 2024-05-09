Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Necla Karahalil'den Laf Üstüne Laf Yiyen Cem Yılmaz'ın "Top Gibi Oynarım" Cevabı Tatsız Oldu

Necla Karahalil'den Laf Üstüne Laf Yiyen Cem Yılmaz'ın "Top Gibi Oynarım" Cevabı Tatsız Oldu

Cem Yılmaz
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.05.2024 - 09:15

Cem Yılmaz'ın göndermelerinden hepimize gına gelmiş olsa da kendisi bu alışkanlığına 'dur' diyemiyor... Son olarak ayrıldıklarını düşündüğümüz Necla Karahalil ve Cem Yılmaz çiftinden birbirlerine gönderme dolu sözler gelirken, Cem Yılmaz'ın 'top gibi oynarım, sen gönder' paylaşımı biraz tatsız oldu...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil ilişkisi adeta sürpriz yumurtadan fırlamış misali beklenmedikti bizim için.

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil ilişkisi adeta sürpriz yumurtadan fırlamış misali beklenmedikti bizim için.

Magazindeki pek çok yorumcunun söylediklerinden sonra Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı için 'acaba mı?' noktasına gelmiştik ki, yepyeni bir aşk bombası patladı.

Malum topuklu ayakkabı pozundan sonra iklili ilişkilerini saklamadı da.

Malum topuklu ayakkabı pozundan sonra iklili ilişkilerini saklamadı da.

Fotoğraftaki topuklunun gizemli sahibi o kadar merak edilmişti ki, sosyal medya pirleri hemen bu duruma el atmış ve bulmuştu. Kokteyl ve yöresel yiyecek videoları paylaşan fenomen Necla Karahalil, oldukça tatlı bulunmuştu.

İlişkileri epey hızlı ve yolunda gidiyor dediğimiz noktada Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki gönderme iddiaları başlayınca Necla Karahalil'in tadı kaçmıştı...

İlişkileri epey hızlı ve yolunda gidiyor dediğimiz noktada Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki gönderme iddiaları başlayınca Necla Karahalil'in tadı kaçmıştı...

Serenay Sarıkaya'nın dekoltesi ve Cem Yılmaz'ın tükenmeyen göndermelerini yeterince konuştuğumuzu farz ederek geçiyorum. Ancak bu süreçte Necla Karahalil'in canı bir hayli sıkılmıştı.

Kendisi Cem Yılmaz'ın doğum gününde bir de helva kavurunca ayrıldıklarını düşünmüştük haliyle.

Kendisi Cem Yılmaz'ın doğum gününde bir de helva kavurunca ayrıldıklarını düşünmüştük haliyle.

Gündemde Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ikilisi yer aldığı dönemde 'Bir hal yaşıyorum ama iyileşeceğim' diyen Karahalil, 23 Nisan'da sevgilisinin doğum gününde helva kavurmuştu.

Daha sonra Necla Karahalil sosyal medya hesabında "Aklın fikrin şeyde."

Daha sonra Necla Karahalil sosyal medya hesabında "Aklın fikrin şeyde."

'O yüzden 'kimse kendi çöpünü başkasının evinin önüne dökemez' diyor şair burada. Diyor ki 'akıllı ol, aklına mukayyet ol, git kendini tanı, çekmezler' diyor. 'Hep aklın fikrin şeyde' diyor.'

Detayları burada anlatmıştık:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Üstüne bir de Cem Yılmaz büyük aşkı Necla'sını takipten çıkınca ayrılık iddiaları iyice güçlenmişti.

Üstüne bir de Cem Yılmaz büyük aşkı Necla'sını takipten çıkınca ayrılık iddiaları iyice güçlenmişti.

Her aşk gibi bu da bir gün biter...

Detayları anlatmıştık:

Gönderme yapmaya doyamayan Cem Yılmaz'dan bir paylaşım daha geldi. Elindeki topu işaret ederken "Top gibi oynarım" yazması manidar oldu.

Gönderme yapmaya doyamayan Cem Yılmaz'dan bir paylaşım daha geldi. Elindeki topu işaret ederken "Top gibi oynarım" yazması manidar oldu.

Gösterisinden bir pozunu yayınlayan Cem Yılmaz, 'Top gibi oynarım. kraldan yepyeni bir gönderme. Gönder, yeter ki sen gönder.' sözleriyle dikkat çekti.

Yorumlara kapalı paylaştığı fotoğrafına yazdıkları, bizi yine içinden çıkılamayacak bir gönderme savaşına doğru sürükleyeceğinin habercisi...

Yorumlara kapalı paylaştığı fotoğrafına yazdıkları, bizi yine içinden çıkılamayacak bir gönderme savaşına doğru sürükleyeceğinin habercisi...

Siz ne düşünüyorsunuz bu sözler hakkında?

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın