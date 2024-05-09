Necla Karahalil'den Laf Üstüne Laf Yiyen Cem Yılmaz'ın "Top Gibi Oynarım" Cevabı Tatsız Oldu

Cem Yılmaz'ın göndermelerinden hepimize gına gelmiş olsa da kendisi bu alışkanlığına 'dur' diyemiyor... Son olarak ayrıldıklarını düşündüğümüz Necla Karahalil ve Cem Yılmaz çiftinden birbirlerine gönderme dolu sözler gelirken, Cem Yılmaz'ın 'top gibi oynarım, sen gönder' paylaşımı biraz tatsız oldu...