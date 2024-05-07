Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Necla Karahalil "Stres" Diye Başladığı Konuşmasında Son Aşkı Cem Yılmaz'ı Yerden Yere Vurdu

Necla Karahalil "Stres" Diye Başladığı Konuşmasında Son Aşkı Cem Yılmaz'ı Yerden Yere Vurdu

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.05.2024 - 14:38

Biliyorsunuz son dönemde Cem Yılmaz'ın göndermelerinden hepimize gına geldi. Ancak bu sefer hepimizi güldüren çok ince ve temiz bir gönderme söz konusu. Necla Karahalil stres temalı konuşmasında verdiği ince mesajlarla Cem Yılmaz'a göndermede bulundu! 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda

Necla Karahalil ve Cem Yılmaz ilişkisi hiçbirimizin beklemediği bir yerden gelmişti hatırlarsanız.

Necla Karahalil ve Cem Yılmaz ilişkisi hiçbirimizin beklemediği bir yerden gelmişti hatırlarsanız.

Biz Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya barıştı mı, barışıyor mu diye düşündüğümüz dönemde birden bu ikilinin aşkı gündeme damgasını vurmuştu.

Her şey bir topuklu ayakkabı fotoğrafıyla başladı tabii. Öyle olunca devamı da epey ilgimizi çekmişti.

Her şey bir topuklu ayakkabı fotoğrafıyla başladı tabii. Öyle olunca devamı da epey ilgimizi çekmişti.

Sosyal medya hesabında kokteyl ve yöresel yiyecek videoları paylaşan Necla Karahalil, oldukça tatlı bulunmuştu kendisini yeni öğrenenler tarafından. İkilinin aşkı hızlı ilerliyordu. Sevgilisi Cem Yılmaz'la birlikte memleket gezmesi bile yapmışlardı.

Tabii derken Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya olduğu iddia edilen ve ardı arkası kesilmeyen göndermeleri olay olunca işler tersine döndü.

Tabii derken Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya olduğu iddia edilen ve ardı arkası kesilmeyen göndermeleri olay olunca işler tersine döndü.

Serenay Sarıkaya'nın dekoltesi ve Cem Yılmaz'ın 'yok ya alakası yok' açıklamalarıyla asla son vermediği göndermeleri birleşince bu hikayede canı sıkılan esas taraf Necla Karahalil oldu.

Necla Karahalil o dönemde "Bir hal yaşıyorum ama iyileşeceğim" dedikten sonra üstüne 23 Nisan'da yani Cem Yılmaz'ın doğum gününde helva tarifi verince "ayrıldılar herhalde" demiştik.

Necla Karahalil o dönemde "Bir hal yaşıyorum ama iyileşeceğim" dedikten sonra üstüne 23 Nisan'da yani Cem Yılmaz'ın doğum gününde helva tarifi verince "ayrıldılar herhalde" demiştik.

Helva tarifi vermek için Yılmaz'ın doğum gününü beklemiş olması da bir mesaj olabilir derken, Necla Karahalil'den yepyeni bir gönderme daha geldi.

Önce konuya stresten bahsederek giren ve ardından "Kimse kendi çöpünü başkasının evinin önüne dökemez. Aklına mukayyet ol, hep aklın fikrin şeyde." diyor.

Önce konuya stresten bahsederek giren ve ardından "Kimse kendi çöpünü başkasının evinin önüne dökemez. Aklına mukayyet ol, hep aklın fikrin şeyde." diyor.

'Günaydın biri demiş ki 'Ama Necla Hanım, hayat çok stresli. Çok stresliyiz.'. Ben aksini söylemedim. Ama bu hayat sadece senin için çok stresli değil ya. Herkes için bir o kadar stresli ve stresli olmaya da devam edecek. O yüzden 'kimse kendi çöpünü başkasının evinin önüne dökemez' diyor şair burada. Diyor ki 'akıllı ol, aklına mukayyet ol, git kendini tanı, çekmezler' diyor. 'Hep aklın fikrin şeyde' diyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yetişkinlik konusunda da söyleyeceklerini dile getirdikten sonra gülerek son veriyor paylaşımına.

Yetişkinlik konusunda da söyleyeceklerini dile getirdikten sonra gülerek son veriyor paylaşımına.

'Yok ama yani işte duygusal sorumluluğumuzu almayı bilmemiz gerekiyor. O stresle ben ne yapacağım, ne yaparsam bana iyi gelir... Bunlar yetişkin modelleri. Türlü türlü... Yani öyle hep isterim hep yan yatayım, hiç istemem çalışayım yok. O çaba varsa karşıdan da yardım geliyor, o zaman çok güzel oluyor. Paylaşmak, birbirine ışık tutmak. Yoksa hepimizin aklı şeyde.'

Biz bunu Cem Yılmaz'a derin bir gönderme olarak yorumladık. 😂

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
4
2
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın