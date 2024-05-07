Necla Karahalil "Stres" Diye Başladığı Konuşmasında Son Aşkı Cem Yılmaz'ı Yerden Yere Vurdu
Necla Karahalil "Stres" Diye Başladığı Konuşmasında Son Aşkı Cem Yılmaz'ı Yerden Yere Vurdu
Biliyorsunuz son dönemde Cem Yılmaz'ın göndermelerinden hepimize gına geldi. Ancak bu sefer hepimizi güldüren çok ince ve temiz bir gönderme söz konusu. Necla Karahalil stres temalı konuşmasında verdiği ince mesajlarla Cem Yılmaz'a göndermede bulundu! 😂
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Necla Karahalil ve Cem Yılmaz ilişkisi hiçbirimizin beklemediği bir yerden gelmişti hatırlarsanız.
Her şey bir topuklu ayakkabı fotoğrafıyla başladı tabii. Öyle olunca devamı da epey ilgimizi çekmişti.
Tabii derken Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya olduğu iddia edilen ve ardı arkası kesilmeyen göndermeleri olay olunca işler tersine döndü.
Necla Karahalil o dönemde "Bir hal yaşıyorum ama iyileşeceğim" dedikten sonra üstüne 23 Nisan'da yani Cem Yılmaz'ın doğum gününde helva tarifi verince "ayrıldılar herhalde" demiştik.
Önce konuya stresten bahsederek giren ve ardından "Kimse kendi çöpünü başkasının evinin önüne dökemez. Aklına mukayyet ol, hep aklın fikrin şeyde." diyor.
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Yetişkinlik konusunda da söyleyeceklerini dile getirdikten sonra gülerek son veriyor paylaşımına.
Biz bunu Cem Yılmaz'a derin bir gönderme olarak yorumladık. 😂
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