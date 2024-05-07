Necla Karahalil "Stres" Diye Başladığı Konuşmasında Son Aşkı Cem Yılmaz'ı Yerden Yere Vurdu

'Günaydın biri demiş ki 'Ama Necla Hanım, hayat çok stresli. Çok stresliyiz.'. Ben aksini söylemedim. Ama bu hayat sadece senin için çok stresli değil ya. Herkes için bir o kadar stresli ve stresli olmaya da devam edecek. O yüzden 'kimse kendi çöpünü başkasının evinin önüne dökemez' diyor şair burada. Diyor ki 'akıllı ol, aklına mukayyet ol, git kendini tanı, çekmezler' diyor. 'Hep aklın fikrin şeyde' diyor.'