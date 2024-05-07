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Nihat Doğan ve Arzu Doğan Arasındaki Kıskançlık Krizinin Sonu Boşanma Davası Oldu

Nihat Doğan ve Arzu Doğan Arasındaki Kıskançlık Krizinin Sonu Boşanma Davası Oldu

Nihat Doğan
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.05.2024 - 10:47

Ünlü türkücü Nihat Doğan, 2 yıl önce İranlı hayranı Arzu Doğan asıl adıyla Arezoo Gharlar ile evlenmişti. Sessiz sedasız bir evlilik süreci geçiren çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi! Söylenenlere göre çift şimdiden evlerini bile ayırdı.

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Türkücü Nihat Doğan, 2022 yılında Arezoo Gharlar (Arzu Doğan) ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girmişti.

Türkücü Nihat Doğan, 2022 yılında Arezoo Gharlar (Arzu Doğan) ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girmişti.

2 yıl önce İranlı hayranı Arzu Doğan ile sessiz sedasız bir düğünle evlenen Nihat Doğan, evliliğini de aynı şekilde sessiz ve gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Sosyal medyada ailesiyle paylaşımlar yapmaya devam eden Doğan, geçtiğimiz yıl oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sosyal medyada ailesiyle paylaşımlar yapmaya devam eden Doğan, geçtiğimiz yıl oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Instagram hesabında ilk pozlarını paylaşırken 'Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun.' demiş ve oğlunun adının Amin Badıkan olduğunu da açıklamıştı.

Oğlu 1.5 yaşında olan Nihat Doğan'ın evliliğinde sorunlar yaşamaya başladığı iddia edildi.

Oğlu 1.5 yaşında olan Nihat Doğan'ın evliliğinde sorunlar yaşamaya başladığı iddia edildi.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre 2 yıldır evli olan çift boşanma kararı aldı.

Hatta ikili evleri dahi ayırdı. Boşanmanın anlaşmalı olarak gerçekleşeceği söylendi.

Hatta ikili evleri dahi ayırdı. Boşanmanın anlaşmalı olarak gerçekleşeceği söylendi.

Tazminat ve nafaka konusunda da anlaştıkları söylendi. Nihat Doğan'ın oğlu ve eşinin oturması için bir evin tapusunu onlara verdiği ifade edildi.

Boşanmanın ardında yatan sebep ise kıskançlık krizi!

Boşanmanın ardında yatan sebep ise kıskançlık krizi!

İddialara göre konserlerden sonra evde kıskançlık krizleri yaşanıyordu. İkilinin arası bu tartışmalar dolayısıyla açıldı. Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları söylendi.

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