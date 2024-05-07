Nihat Doğan ve Arzu Doğan Arasındaki Kıskançlık Krizinin Sonu Boşanma Davası Oldu
Nihat Doğan ve Arzu Doğan Arasındaki Kıskançlık Krizinin Sonu Boşanma Davası Oldu
Ünlü türkücü Nihat Doğan, 2 yıl önce İranlı hayranı Arzu Doğan asıl adıyla Arezoo Gharlar ile evlenmişti. Sessiz sedasız bir evlilik süreci geçiren çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi! Söylenenlere göre çift şimdiden evlerini bile ayırdı.
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Türkücü Nihat Doğan, 2022 yılında Arezoo Gharlar (Arzu Doğan) ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girmişti.
Sosyal medyada ailesiyle paylaşımlar yapmaya devam eden Doğan, geçtiğimiz yıl oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı.
Oğlu 1.5 yaşında olan Nihat Doğan'ın evliliğinde sorunlar yaşamaya başladığı iddia edildi.
Hatta ikili evleri dahi ayırdı. Boşanmanın anlaşmalı olarak gerçekleşeceği söylendi.
Boşanmanın ardında yatan sebep ise kıskançlık krizi!
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