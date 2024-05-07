Nihat Doğan ve Arzu Doğan Arasındaki Kıskançlık Krizinin Sonu Boşanma Davası Oldu

Instagram hesabında ilk pozlarını paylaşırken 'Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun.' demiş ve oğlunun adının Amin Badıkan olduğunu da açıklamıştı.