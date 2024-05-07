Saba Tümer Oruç Ritüeliyle Gerçek Aşkı Bulmak İçin Bir Yıldır Nasıl Beklediğini Anlattı

Ekranlardan uzak kaldığı süre zarfında pek çok şeyle uğraşan ünlü isim bir dönem kendine ait bir giyim markası bile çıkartmıştı. Tabii yılların kendisinden hiçbir şey götürmediğin, hatta yaptırdığı ufak dokunuşlarla gençleştiğini bile söyleyebiliriz.