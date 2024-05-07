Saba Tümer Oruç Ritüeliyle Gerçek Aşkı Bulmak İçin Bir Yıldır Nasıl Beklediğini Anlattı
Saba Tümer Oruç Ritüeliyle Gerçek Aşkı Bulmak İçin Bir Yıldır Nasıl Beklediğini Anlattı
Yıllardır şen kahkahalarıyla tanınan, sunduğu programlar ve samimiyetiyle herkesin sevdiği bir isim olan Saba Tümer yine enteresan bir açıklamanın altına imza attı. Bu sefer aşk orucu ritüelinden bahseden Tümer, İlişkiye girmeden, el ele tutuşmadan 1 yıl...' açıklamasıyla dikkat çekti.
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Saba Tümer yıllardır ekranların en sevilen ve aranan yüzlerinden bir tanesi.
Yıllar içerisinde ekranlardan uzak kalsa da son dönemde YouTube üzerinden yayınladığı programıyla yeniden sunuculuğa geri dönen Saba Tümer, bu süreçte sosyal medyayı da beslemeye devam ediyor.
53 yaşındaki Saba Tümer son olarak aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamayla gözleri üzerine döndürdü.
"1 yıl boyunca aşk orucu tuttum. İlişkiye girmeden, yakınlaşmadan..." sözleriyle ritüelin detaylarını anlatan Tümer, gerçek aşkı bu şekilde bulacağına inandığını söyledi!
Ritüeli yeni bitirmiş, şimdilerde bekleme sürecindeymiş...
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Saba Tümer'in aşk orucunu Oya Çınar'a anlattığı o anlar:
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