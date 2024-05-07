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Saba Tümer Oruç Ritüeliyle Gerçek Aşkı Bulmak İçin Bir Yıldır Nasıl Beklediğini Anlattı

Saba Tümer Oruç Ritüeliyle Gerçek Aşkı Bulmak İçin Bir Yıldır Nasıl Beklediğini Anlattı

Saba Tümer
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.05.2024 - 12:55

Yıllardır şen kahkahalarıyla tanınan, sunduğu programlar ve samimiyetiyle herkesin sevdiği bir isim olan Saba Tümer yine enteresan bir açıklamanın altına imza attı. Bu sefer aşk orucu ritüelinden bahseden Tümer, İlişkiye girmeden, el ele tutuşmadan 1 yıl...' açıklamasıyla dikkat çekti.

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Saba Tümer yıllardır ekranların en sevilen ve aranan yüzlerinden bir tanesi.

Saba Tümer yıllardır ekranların en sevilen ve aranan yüzlerinden bir tanesi.

Sunduğu programlarla ve daha çok şen kahkahalarıyla tanınan Saba Tümer, her zaman doğallığı ve samimiyetiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Yıllar içerisinde ekranlardan uzak kalsa da son dönemde YouTube üzerinden yayınladığı programıyla yeniden sunuculuğa geri dönen Saba Tümer, bu süreçte sosyal medyayı da beslemeye devam ediyor.

Yıllar içerisinde ekranlardan uzak kalsa da son dönemde YouTube üzerinden yayınladığı programıyla yeniden sunuculuğa geri dönen Saba Tümer, bu süreçte sosyal medyayı da beslemeye devam ediyor.

Ekranlardan uzak kaldığı süre zarfında pek çok şeyle uğraşan ünlü isim bir dönem kendine ait bir giyim markası bile çıkartmıştı. Tabii yılların kendisinden hiçbir şey götürmediğin, hatta yaptırdığı ufak dokunuşlarla gençleştiğini bile söyleyebiliriz.

53 yaşındaki Saba Tümer son olarak aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamayla gözleri üzerine döndürdü.

53 yaşındaki Saba Tümer son olarak aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamayla gözleri üzerine döndürdü.

1 yıl boyunca sürdürdüğü ritüelden bahseden Tümer kimilerini şaşırtırken, kimilerinin kafasını karıştırdı.

"1 yıl boyunca aşk orucu tuttum. İlişkiye girmeden, yakınlaşmadan..." sözleriyle ritüelin detaylarını anlatan Tümer, gerçek aşkı bu şekilde bulacağına inandığını söyledi!

"1 yıl boyunca aşk orucu tuttum. İlişkiye girmeden, yakınlaşmadan..." sözleriyle ritüelin detaylarını anlatan Tümer, gerçek aşkı bu şekilde bulacağına inandığını söyledi!

'Herhangi bir şekilde ilişkiye girmeden, yakışlaşmadan, flörtleşmeden, el ele bile tutuşmadan bir sene aşk orucu yapıyorsun ondan sonra da gerçek aşkın sana geleceğine dair bir inanış var.'

Ritüeli yeni bitirmiş, şimdilerde bekleme sürecindeymiş...

Ritüeli yeni bitirmiş, şimdilerde bekleme sürecindeymiş...

'Denedim bakalım yeni bitti. Şimdi gerçek aşkı bekliyorum.'

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Saba Tümer'in aşk orucunu Oya Çınar'a anlattığı o anlar:

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