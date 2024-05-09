Hakkında Çıkan Aşk Haberlerinden Rahatsız Olan Melisa Döngel "Sonuçta Evleneceğim" Diyerek İsyan Etti
Hakkında Çıkan Aşk Haberlerinden Rahatsız Olan Melisa Döngel "Sonuçta Evleneceğim" Diyerek İsyan Etti
Genç oyuncu Melisa Döngel, rol aldığı diziler bir yana dursun magazinde de sık sık karşımıza çıkıyor. İlişki açıklamalarıyla gündeme gelen Döngel, geçtiğimiz gün katıldığı bir lansmanda muhabirlerle sohbet etti. Hakkında çıkan aşk haberlerine isyan eden Döngel 'Sonuçta evleneceğiz bir gün' dedi.
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Melisa Döngel'i Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam ve Kusursuz Kiracı gibi dizilerden tanıyoruz.
Tabii diğer bir yandan magazinsel açıklamaları ile kendisini sık sık gündemde görüyoruz.
Arkadaşlarının sevgilileri hakkında söyledikleri ise sosyal medyada bir hayli linç edilmişti hatırlarsanız.
Kendisinin aşk hayatı da bir hayli magazinsel biliyorsunuz...
Daha sonrasında Melisa Döngel'in adını Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile duymuştuk.
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Genç oyuncu hakkında çıkan haberlerin ardından psikolojik olarak etkilendiğini ve rahatsız olduğunu dile getirdi.
"Bir gün hepimiz evleneceğiz" sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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