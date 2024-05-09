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Hakkında Çıkan Aşk Haberlerinden Rahatsız Olan Melisa Döngel "Sonuçta Evleneceğim" Diyerek İsyan Etti

Hakkında Çıkan Aşk Haberlerinden Rahatsız Olan Melisa Döngel "Sonuçta Evleneceğim" Diyerek İsyan Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
09.05.2024 - 08:38

Genç oyuncu Melisa Döngel, rol aldığı diziler bir yana dursun magazinde de sık sık karşımıza çıkıyor. İlişki açıklamalarıyla gündeme gelen Döngel, geçtiğimiz gün katıldığı bir lansmanda muhabirlerle sohbet etti. Hakkında çıkan aşk haberlerine isyan eden Döngel 'Sonuçta evleneceğiz bir gün' dedi.

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Melisa Döngel'i Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam ve Kusursuz Kiracı gibi dizilerden tanıyoruz.

Melisa Döngel'i Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam ve Kusursuz Kiracı gibi dizilerden tanıyoruz.

Kendisi daha öncesinde de fenomen olan Arka Sokaklar, Hangimiz Sevmedik, Bizim Hikaye, Sadakatsiz gibi işlerde rol almıştı. Son olarak Kirli Sepeti dizisinde Aylin karakteriyle ekrana geliyordu.

Tabii diğer bir yandan magazinsel açıklamaları ile kendisini sık sık gündemde görüyoruz.

Tabii diğer bir yandan magazinsel açıklamaları ile kendisini sık sık gündemde görüyoruz.

Aynı zamanda yaptırdığı estetiklerle de bir dönem gündemden düşmeyen isimler arasındaydı Melisa Döngel. Takipçileri de, fotoğraflarını görenler de estetikten vazgeçmesi ve eski haline dönmesi gerektiğini söylüyordu.

Arkadaşlarının sevgilileri hakkında söyledikleri ise sosyal medyada bir hayli linç edilmişti hatırlarsanız.

Arkadaşlarının sevgilileri hakkında söyledikleri ise sosyal medyada bir hayli linç edilmişti hatırlarsanız.

'Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm.' demişti.

Kendisinin aşk hayatı da bir hayli magazinsel biliyorsunuz...

Kendisinin aşk hayatı da bir hayli magazinsel biliyorsunuz...

Melisa Döngel'in daha önce rapçi Sefo ile birlikte olduğunu biliyoruz. Son dönemde ise adı ünlü teknik direktör Sergen Yalçın ile anılmaya başlamıştı. Hatta eski sevgilisi Sefo, bu ilişki haberlerinden sonra gönderme bile yapmıştı. Döngel bir süre sonra Sergen Yalçın için ' Sergen, benim çok yakın arkadaşım.' demişti.

Daha sonrasında Melisa Döngel'in adını Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile duymuştuk.

Daha sonrasında Melisa Döngel'in adını Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile duymuştuk.

Barış Alper Yılmaz'ın önceki aylarda oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le sevgili olduğu iddia edilmiş ancak konu yalanlanmıştı. Bir yalanlama da Melisa Döngel'den geldi ve 'Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım' dedi.

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Genç oyuncu hakkında çıkan haberlerin ardından psikolojik olarak etkilendiğini ve rahatsız olduğunu dile getirdi.

Genç oyuncu hakkında çıkan haberlerin ardından psikolojik olarak etkilendiğini ve rahatsız olduğunu dile getirdi.

'Yaşadığımız topraklarda bazı örf ve adetlerimiz var, bana söylenenleri özellikle dikkate alıyorum. Psikolojik olarak bazen etkileniyorum. Linç kültürüne alıştık artık. Yaptığımız işin getirisi bu, bazı şeyleri de kabul etmek zorundayız.'

"Bir gün hepimiz evleneceğiz" sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.

"Bir gün hepimiz evleneceğiz" sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.

'Bazı aşk haberleri de rahatsız etmiyor değil. Sonuçta hepimiz evleneceğiz bir gün.'

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