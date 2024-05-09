Hakkında Çıkan Aşk Haberlerinden Rahatsız Olan Melisa Döngel "Sonuçta Evleneceğim" Diyerek İsyan Etti

Melisa Döngel'in daha önce rapçi Sefo ile birlikte olduğunu biliyoruz. Son dönemde ise adı ünlü teknik direktör Sergen Yalçın ile anılmaya başlamıştı. Hatta eski sevgilisi Sefo, bu ilişki haberlerinden sonra gönderme bile yapmıştı. Döngel bir süre sonra Sergen Yalçın için ' Sergen, benim çok yakın arkadaşım.' demişti.