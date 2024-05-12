Özgür Özel'in "Arapça Tabelalara Karışmayın, Arapça Kur’an Dilidir” Açıklaması Gerçek mi?

CHP lideri Özgür Özel'in HaberTürk'te geçen hafta katıldığı bir programdaki Arapça tabelalara ilişkin açıklamaları, 'Arapça Tabelalara Karışmayın, Arapça Kur’an dilidir” şeklinde gündem yapıldı. Ancak açıklamanın daha farklı bir biçimde yapıldığı kısa sürede ortaya çıktı.