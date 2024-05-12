Özgür Özel'in "Arapça Tabelalara Karışmayın, Arapça Kur’an Dilidir” Açıklaması Gerçek mi?
Özgür Özel'in "Arapça Tabelalara Karışmayın, Arapça Kur’an Dilidir” Açıklaması Gerçek mi?
CHP lideri Özgür Özel'in HaberTürk'te geçen hafta katıldığı bir programdaki Arapça tabelalara ilişkin açıklamaları, 'Arapça Tabelalara Karışmayın, Arapça Kur’an dilidir” şeklinde gündem yapıldı. Ancak açıklamanın daha farklı bir biçimde yapıldığı kısa sürede ortaya çıktı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mayıs'ta HaberTürk'te Fevzi Çakır ve Esra Toptaş moderatörlüğünde gündeme ilişkin soruları ve merak edilenleri yanıtladı.
Özgür Özel'in söz konusu programdan Arapça tabelalara ilişkin konuştuğu bir bölüm ise bugün "etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir" şeklinde gündem yapıldı.
Ancak Özgür Özel'in Habertürk'teki programda insanların bilinçaltındaki Arapça algısına dikkat çektiği ve tabela konusundaki kanunun zaten belli olduğunu söylediği görülüyor.
Özgür Özel'in Arapça tabelalarla ilgili açıklaması 👇
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