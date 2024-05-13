Lüks Marka Aracının Otomatik Park Özelliğini Denemek İsteyen Sürücü Kaza Yaptı

Son yıllarda bazı arabalarda geliştirilen otomatik park özelliğini kullanmak isteyen bir sürücü beklenmedik bir sonla hüsrana uğradı. Otomatik park özelliğini deneyen sürücü, ne frene ne de gaza bastığını dile getirdi ve o anları kayda kaldı.
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Olacak mı olmayacak mı ikilemini düşünen adamın heyecanı sesine yansımıştı ancak sonuç başarılı olmadı.
Otomatik park esnasında hızını alamayan araç arkada park halinde duran araca çarptı.
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