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Mustafa Sarıgül Çay Üzerinden Yaptığı Hesapla Yaşanan Mağduriyete Tepki Gösterdi

Mustafa Sarıgül Çay Üzerinden Yaptığı Hesapla Yaşanan Mağduriyete Tepki Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 10:37

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Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hepimizin en az bir kez şaşırdığı çay fiyatlarına dikkat çeken Mustafa Sarıgül kısa sürede gündem oldu. Sarıgül videosunda köylünün satış fiyatı, marketin satış fiyatı ve kafelerin satış fiyatını kıyasladı.

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“Bu nasıl matematik! Tarladan 19 liraya al, markette 170 liraya sat, bir bardağı 30 lira olsun.” sözlerini de başlığa ekledi.

“Bu nasıl matematik! Tarladan 19 liraya al, markette 170 liraya sat, bir bardağı 30 lira olsun.” sözlerini de başlığa ekledi.

Ardından ise Sarıgül bu hesap doğrultusunda neden tarlada satan köylünün mağdur olduğunu sorguladı.

Ardından ise Sarıgül bu hesap doğrultusunda neden tarlada satan köylünün mağdur olduğunu sorguladı.

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