Mustafa Sarıgül Çay Üzerinden Yaptığı Hesapla Yaşanan Mağduriyete Tepki Gösterdi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hepimizin en az bir kez şaşırdığı çay fiyatlarına dikkat çeken Mustafa Sarıgül kısa sürede gündem oldu. Sarıgül videosunda köylünün satış fiyatı, marketin satış fiyatı ve kafelerin satış fiyatını kıyasladı.