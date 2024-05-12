Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Depremzede Yarışmacının Yaşadıkları Herkesi Gözyaşına Boğdu!
Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Depremzede Yarışmacının Yaşadıkları Herkesi Gözyaşına Boğdu!
Kaynak: https://twitter.com/atvcomtr/status/1...
Kim Milyoner Olmak İster'a katılan Aylin Karakuş, 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlattı. Depremde bir bacağını ve sevdiklerini kaybeden yarışmacının anlattıkları herkesi gözyaşına boğdu.
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TV ekranlarının en sevilen bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen yarışmada çoğunlukla renkli anlar yaşansa da bu kez izleyenler gözyaşlarına engel olamadı.
6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bacağını ve sevdiklerini kaybeden Aylin Karakuş adlı yarışmacı depremde yaşadıklarını anlattı.
Depremde annesini ve ağabeyini kaybeden Karakuş "Hep yaşamak istiyorum" diyerek Kenan İmirzalıoğlu ve tüm izleyenleri gözyaşına boğdu.
İmirzalıoğlu genç yarışmacıya baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletirken, bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diledi.
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