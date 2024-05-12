Sezon Finaline Yaklaşan Bahar'da Kadro Kalabalıklaşıyor: Diziye Hangi Oyuncu Konuk Olacak?

Geçtiğimiz hafta yeni bölümün yetişmemesiyle büyük bir gündem yaratan Bahar dizisinde sezon finaline yalnızca birkaç hafta kaldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sezona veda etmeye hazırlanan dizide kadroya muhteşem bir oyuncu daha konuk oluyor!