Sezon Finaline Yaklaşan Bahar'da Kadro Kalabalıklaşıyor: Diziye Hangi Oyuncu Konuk Olacak?
Sezon Finaline Yaklaşan Bahar'da Kadro Kalabalıklaşıyor: Diziye Hangi Oyuncu Konuk Olacak?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Geçtiğimiz hafta yeni bölümün yetişmemesiyle büyük bir gündem yaratan Bahar dizisinde sezon finaline yalnızca birkaç hafta kaldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sezona veda etmeye hazırlanan dizide kadroya muhteşem bir oyuncu daha konuk oluyor!
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Sezona ortasından girmesine rağmen reytinglerde zirveye oturmayı başaran Bahar'da, geçtiğimiz hafta bölümün yetişmemesi gündem olmuştu.
Bir hafta fazladan bekleyeceğimiz için fazlasıyla üzüldüğümüz dizi sezon finaline yaklaşsa da yepyeni oyuncular kadroya dahil olmaya devam ediyor.
Yasemin Kay Allen'ın dahil olduğu dizide bir başka güzel oyuncu da konuk oyuncu olacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sahra Şaş, diziye Bahar'ın hastası olarak konuk olacak.
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