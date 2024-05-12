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Aleyna Survivor'dan Elendi mi? Menajerininin Yaptığı Paylaşım Kafaları Karıştırdı!

Aleyna Survivor'dan Elendi mi? Menajerininin Yaptığı Paylaşım Kafaları Karıştırdı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
12.05.2024 - 22:01

Survivor'da yarışan yarışmacılar kadar dışarıdaki yakınları da bu sene kaosa dahil oldu. Aleyna'nın sık sık gündem olan menajeri bu kez öyle bir paylaşım yaptı ki izleyicinin kafası allak bullak oldu!

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Survivor All Star'ın sezon başından beri gündemden düşmeyen yarışmacılarından biri Aleyna oldu.

Survivor All Star'ın sezon başından beri gündemden düşmeyen yarışmacılarından biri Aleyna oldu.

Aleyna'nın yarışmada yaşadıkları kadar dışarıdaki yakınları da yarışmadaki kaosa dahil oldu. Özellikle de menajeri!

Aleyna'nın yarışmada yaşadıkları kadar dışarıdaki yakınları da yarışmadaki kaosa dahil oldu. Özellikle de menajeri!

Kalaycıoğlu'nun menajeri Yusuf Koç, daha önce Instagram ve Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda Aleyna'nın konserlerinin başlayacağını duyurmuştu.

Kalaycıoğlu'nun menajeri Yusuf Koç, daha önce Instagram ve Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda Aleyna'nın konserlerinin başlayacağını duyurmuştu.

Bu kez de Aleyna ile görüntülü konuştuğu bir anın ekran görüntüsünü paylaştı. Bu durum yeniden Aleyna'nın elendiğine dair kafaları karıştırdı.

Bu kez de Aleyna ile görüntülü konuştuğu bir anın ekran görüntüsünü paylaştı. Bu durum yeniden Aleyna'nın elendiğine dair kafaları karıştırdı.

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