Aleyna Survivor'dan Elendi mi? Menajerininin Yaptığı Paylaşım Kafaları Karıştırdı!
Aleyna Survivor'dan Elendi mi? Menajerininin Yaptığı Paylaşım Kafaları Karıştırdı!
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Survivor All Star'ın sezon başından beri gündemden düşmeyen yarışmacılarından biri Aleyna oldu.
Aleyna'nın yarışmada yaşadıkları kadar dışarıdaki yakınları da yarışmadaki kaosa dahil oldu. Özellikle de menajeri!
Kalaycıoğlu'nun menajeri Yusuf Koç, daha önce Instagram ve Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda Aleyna'nın konserlerinin başlayacağını duyurmuştu.
Bu kez de Aleyna ile görüntülü konuştuğu bir anın ekran görüntüsünü paylaştı. Bu durum yeniden Aleyna'nın elendiğine dair kafaları karıştırdı.
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