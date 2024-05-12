Kızılcık Şerbeti Giray'ın Annesi Bakın Hangi Ünlü Oyuncuymuş!

Kaan Taşaner, 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizinin ekibine katıldı ve performansıyla izleyicilerin takdirini topladı. Ünlü aktör, dizide Giray karakterini canlandırıyor. İlginç bir şekilde, Taşaner'in annesi de bir oyuncu ve tiyatrocu. Hatta, anne ve oğul aynı dizide rol almışlar.