Kızılcık Şerbeti Giray'ın Annesi Bakın Hangi Ünlü Oyuncuymuş!
Kızılcık Şerbeti Giray'ın Annesi Bakın Hangi Ünlü Oyuncuymuş!
Kaan Taşaner, 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizinin ekibine katıldı ve performansıyla izleyicilerin takdirini topladı. Ünlü aktör, dizide Giray karakterini canlandırıyor. İlginç bir şekilde, Taşaner'in annesi de bir oyuncu ve tiyatrocu. Hatta, anne ve oğul aynı dizide rol almışlar.
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Kızılcık Şerbeti dizisine Giray karakteri ile damga vuran Kaan Taşaner, izleyicinin beğenisini topladı.
Dizide Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa karakterinin partneri olan Giray'ı herkes severek izliyor.
Kaan Taşaner, dizi dışında özel hayatı merak edilen oyunculardan olunca izleyici detayları kaçırmadı.
Meğer Taşaner'in annesi ünlü bir oyuncu ve tiyatrocuymuş, hatta bir zamanlar "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde birlikte oynamışlar.
"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde Halide karakterine hayat veren Sacide Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Giray'ın annesiymiş.
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Bu detay Kızılcık Şerbeti takipçilerini oldukça şaşırttı. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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