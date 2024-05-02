Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu Arasındaki Öpüşme Krizinin Detayları Ortaya Çıktı!

'Kızılcık Şerbeti'nin öne çıkan yıldızları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında öpüşme krizi patlak verdiği söylentileri bir süre boyunca medyanın ilgi odağı olmuştu. İkili Cannes Film Festivali'ne katıldılar ve burada aralarındaki buzları erittiler. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün sette yaşadıkları gerginliğin asıl nedeni gün yüzüne çıktı.