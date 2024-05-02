Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu Arasındaki Öpüşme Krizinin Detayları Ortaya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu Arasındaki Öpüşme Krizinin Detayları Ortaya Çıktı!
'Kızılcık Şerbeti'nin öne çıkan yıldızları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında öpüşme krizi patlak verdiği söylentileri bir süre boyunca medyanın ilgi odağı olmuştu. İkili Cannes Film Festivali'ne katıldılar ve burada aralarındaki buzları erittiler. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün sette yaşadıkları gerginliğin asıl nedeni gün yüzüne çıktı.
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Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun arasında romantik bir ilişki olduğu söylentileri, dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmıştı.
Ancak, bu ilişkinin ömrü ne yazık ki kısa oldu ve çiftin ayrılığı gündeme bomba gibi düştü.
Ayrılık sonrasında, eski sevgililerin sette yaşadığı öpüşme krizi hakkındaki dedikodular, uzun süre medyanın gündeminden düşmedi.
Bu süreçte, dizinin Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, bir röportajında, "Aşık olduklarında dünyayı ayağa kaldıran, ancak ayrıldıktan sonra birbirlerine düşman kesilenler oluyor. 'Bu rolü oynamam' diyerek yapımcıyı arayanlar bile oluyor..." ifadelerini kullanmıştı.
Bu ifadeler, ayrılık sonrası yaşanan krizle ilgili birçok spekülasyonun ortaya çıkmasına neden oldu.
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Öpüşme krizi nedeniyle bir süre boyunca birbirleriyle konuşmayan Türkoğlu ve Güngör, Cannes Film Festivali'nde dizi ekibiyle birlikteyken barıştılar. Ancak, bu krizin perde arkasındaki detaylar da zamanla gün yüzüne çıktı.
Aramızda Kalmasın programında yer alan bir haberde, Sıla Türkoğlu'nun öpüşme krizinin asıl nedeninin, o dönem sevgilisi olan Alp Navruz olduğu iddia edildi.
Türkoğlu'nun, Navruz ile birlikteyken başrol arkadaşı Güngör ile olan yakınlaşması ve öpüşme sahneleri, aralarında gerginliğe neden olmuş. Bu durum, sete de yansımış ve iki oyuncu arasında sorunlar yaşanmış.
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