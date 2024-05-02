Sharon Stone, Kurtlar Vadisi’nde Rol Aldığı Dönem Sette Yaşanılanları Anlattı!
Sharon Stone, Kurtlar Vadisi’nde Rol Aldığı Dönem Sette Yaşanılanları Anlattı!
Ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone, TRT World'de katıldığı bir programda, efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin setinde yaşadığı deneyimleri anlattı.
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Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönettiği 'Kurtlar Vadisi' dizisinin Los Angeles çekimlerinde, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, ünlü Hollywood yıldızları Sharon Stone ve Andy Garcia ile birlikte kamera karşısına geçti.
Sharon Stone, dizide bir mafya patroniçesi karakterini canlandırırken, Andy Garcia ise onun acımasız eşi rolünü üstlendi.
ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone, TRT World'de katıldığı bir programda, Kurtlar Vadisi setinde yaşadığı deneyimleri paylaştı.
Stone, setin lükslüğünden etkilendiğini belirtirken, kendisi ve Garcia'nın çekimler sırasında ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini ifade etti.
Sharon Stone, kendilerine cömert bir ücret ödendiğini belirtirken, sette yaşadıkları deneyimi şu şekilde aktardı:
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