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Sharon Stone, Kurtlar Vadisi’nde Rol Aldığı Dönem Sette Yaşanılanları Anlattı!

Sharon Stone, Kurtlar Vadisi’nde Rol Aldığı Dönem Sette Yaşanılanları Anlattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 11:53

Ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone, TRT World'de katıldığı bir programda, efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin setinde yaşadığı deneyimleri anlattı.

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Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönettiği 'Kurtlar Vadisi' dizisinin Los Angeles çekimlerinde, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, ünlü Hollywood yıldızları Sharon Stone ve Andy Garcia ile birlikte kamera karşısına geçti.

Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönettiği 'Kurtlar Vadisi' dizisinin Los Angeles çekimlerinde, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, ünlü Hollywood yıldızları Sharon Stone ve Andy Garcia ile birlikte kamera karşısına geçti.

Sharon Stone, dizide bir mafya patroniçesi karakterini canlandırırken, Andy Garcia ise onun acımasız eşi rolünü üstlendi.

Sharon Stone, dizide bir mafya patroniçesi karakterini canlandırırken, Andy Garcia ise onun acımasız eşi rolünü üstlendi.

ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone, TRT World'de katıldığı bir programda, Kurtlar Vadisi setinde yaşadığı deneyimleri paylaştı.

ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone, TRT World'de katıldığı bir programda, Kurtlar Vadisi setinde yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Stone, setin lükslüğünden etkilendiğini belirtirken, kendisi ve Garcia'nın çekimler sırasında ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini ifade etti.

Stone, setin lükslüğünden etkilendiğini belirtirken, kendisi ve Garcia'nın çekimler sırasında ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini ifade etti.

Sharon Stone, kendilerine cömert bir ücret ödendiğini belirtirken, sette yaşadıkları deneyimi şu şekilde aktardı:

Sharon Stone, kendilerine cömert bir ücret ödendiğini belirtirken, sette yaşadıkları deneyimi şu şekilde aktardı:

'Bize gerçekten çok iyi para ödendi. Andy ve ben sete geldik. Ancak sette kimse İngilizce konuşmuyordu. Herkes Türkçe konuşuyordu, biz ise İngilizce... Sahnelerde de bizimle Türkçe konuşuyorlardı, biz ise İngilizce yanıt veriyorduk.

Ne olduğunu anlamıyorduk. Sahnenin konusu hakkında, bizim ne yapmamız gerektiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu.

Tamamen kaybolmuştuk. Gördüğüm en lüks set, muhteşem kostümler...

Ama hiç kimse İngilizce konuşmuyordu ve ne yaptığımızı hiç bilmiyorduk. Andy'ye dönüp 'Ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok' dedim.'

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