Sharon Stone, Kurtlar Vadisi’nde Rol Aldığı Dönem Sette Yaşanılanları Anlattı!

'Bize gerçekten çok iyi para ödendi. Andy ve ben sete geldik. Ancak sette kimse İngilizce konuşmuyordu. Herkes Türkçe konuşuyordu, biz ise İngilizce... Sahnelerde de bizimle Türkçe konuşuyorlardı, biz ise İngilizce yanıt veriyorduk.

Ne olduğunu anlamıyorduk. Sahnenin konusu hakkında, bizim ne yapmamız gerektiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu.

Tamamen kaybolmuştuk. Gördüğüm en lüks set, muhteşem kostümler...

Ama hiç kimse İngilizce konuşmuyordu ve ne yaptığımızı hiç bilmiyorduk. Andy'ye dönüp 'Ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok' dedim.'