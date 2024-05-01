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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez Değişimi ile Ağızları Açık Bıraktı!

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez Değişimi ile Ağızları Açık Bıraktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 12:35

'Akasya Durağı' adlı televizyon dizisi, yayınlandığı dönemde izleyici rekorlarına ulaşmıştı. Bu popüler dizinin sevilen karakterlerinden Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son zamanlarda televizyon ekranlarından uzak bir yaşam tercih etmiş durumda. Sönmez'in yıllar içinde geçirdiği büyük değişim, herkesi hayrete düşürdü.

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"Akasya Durağı", ilk yayınlandığı günden bu yana halkın ilgisini çekmeyi başarıyor.

"Akasya Durağı", ilk yayınlandığı günden bu yana halkın ilgisini çekmeyi başarıyor.

Dizinin özet bölümleri hala televizyon ekranlarında yer alıyor ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Dizinin özet bölümleri hala televizyon ekranlarında yer alıyor ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Dizinin sevilen oyuncularından biri olan Cezmi Baskın'ın canlandırdığı ''Osman Ağa'' karakterinin kızı Dilek rolüyle tanınan Pelin Sönmez, son haliyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Dizinin sevilen oyuncularından biri olan Cezmi Baskın'ın canlandırdığı ''Osman Ağa'' karakterinin kızı Dilek rolüyle tanınan Pelin Sönmez, son haliyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Ekranlardan uzun bir süre uzak kalan ve sakin bir yaşam sürdüren Sönmez, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

Ekranlardan uzun bir süre uzak kalan ve sakin bir yaşam sürdüren Sönmez, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Pelin Sönmez'in iddialı fotoğrafları, takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Pelin Sönmez'in iddialı fotoğrafları, takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
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Sönmez'in son fotoğraflarına yapılan yorumlar arasında "Bayağı değişmiş", "Görünce tanıyamadım", "Şu anki haline bayıldım", "Dilek her geçen gün gençleşiyor" gibi ifadeler yer alıyor.

Sönmez'in son fotoğraflarına yapılan yorumlar arasında "Bayağı değişmiş", "Görünce tanıyamadım", "Şu anki haline bayıldım", "Dilek her geçen gün gençleşiyor" gibi ifadeler yer alıyor.
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