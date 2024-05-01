Evleneceksen Gel'de Seda Sayan'ın Favori Gelin Adayı Solmaz'ın Son Hali Şaşırttı!

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın birlikte sunuculuk yaptığı 'Evleneceksen Gel' isimli popüler evlilik programında tanınan Solmaz Çiros, çarpıcı dans yetenekleri ve göz alıcı güzelliğiyle adından sıkça bahsettirmişti. Bu evlilik programının ardından, Çiros bir dizi projelerinde de yer alarak kariyerine farklı bir yön verdi. Ancak, bir süredir kamuoyunun gözlerinden uzakta olan Çiros, şimdi ise radikal bir değişimle tekrar gündeme geldi.