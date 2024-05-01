Evleneceksen Gel'de Seda Sayan'ın Favori Gelin Adayı Solmaz'ın Son Hali Şaşırttı!
Evleneceksen Gel'de Seda Sayan'ın Favori Gelin Adayı Solmaz'ın Son Hali Şaşırttı!
Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın birlikte sunuculuk yaptığı 'Evleneceksen Gel' isimli popüler evlilik programında tanınan Solmaz Çiros, çarpıcı dans yetenekleri ve göz alıcı güzelliğiyle adından sıkça bahsettirmişti. Bu evlilik programının ardından, Çiros bir dizi projelerinde de yer alarak kariyerine farklı bir yön verdi. Ancak, bir süredir kamuoyunun gözlerinden uzakta olan Çiros, şimdi ise radikal bir değişimle tekrar gündeme geldi.
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Bir zamanlar Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın popüler evlilik programlarında boy gösteren ve halk arasında fenomen haline gelen Solmaz Çiros, özellikle kalça danslarıyla tanındı.
Seda Sayan, Çiros için "Kızım bu benim Kızım" ifadesini kullanıyordu. Program sona erdikten sonra Çiros, televizyon dizilerinde de yer buldu.
Ancak, bir süredir kamuoyunun gözlerinden uzakta olan Solmaz Çiros, son dönemde geçirdiği değişimle herkesi hayrete düşürdü.
Estetik operasyonlar sonucunda tamamen farklı bir görünüme kavuşan Çiros, aynı zamanda aldığı kilolarla da dikkat çekti.
Son yıllarda düğünlerde yaptığı kalça danslarıyla adından sıkça söz ettiren ve bir süredir ortalıklarda görünmeyen Solmaz Çiros, düğünlerde şarkı söylemeye devam ediyor.
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Çiros'un bu değişimi, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Kullanıcılar, eski yarışmacının son hali hakkında "Bambaşka biri gibi", "Bu nasıl değişim?", "Tanıyamadım" gibi yorumlar yaptı.
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