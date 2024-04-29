"Bir Cumhuriyet Şarkısı"nda Atatürk'ü Canlandıran Ertan Saban'dan İlk Kareler Geldi!
"Bir Cumhuriyet Şarkısı"nda Atatürk'ü Canlandıran Ertan Saban'dan İlk Kareler Geldi!
Kaynak: https://halktv.com.tr/magazin/ertan-s...
'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı film, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarını anlatıyor. Filmde Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran aktör Ertan Saban'ın ilk görüntüleri paylaşıldı.
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BKM'nin prodüksiyonunda, Yağız Alp Akaydın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve BKM yazı ekibinin kaleminden çıkan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" adlı filmle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kadroda bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk karakterini canlandıran Ertan Saban'ın ilk görüntüleri de izleyicilerin beğenisine sunuldu.
1930'ların Türkiye'sini ve genç cumhuriyetin hikayesini anlatan, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin 29 Ekim tarihinde sinema salonlarında seyirciyle buluşması bekleniyor.
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