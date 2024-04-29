120 Milyon ile Çekmişti: Mahsun Kırmızıgül Prestij Meselesi'nden Zarar Ettiğini Açıkladı!

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluşan ve 120 milyon lira bütçe ayrılan 'Prestij Meselesi' adlı filmiyle ilgili bir zarar açıklaması yaptı. Kırmızıgül, bu büyük bütçeli projenin mali açıdan kendisine zarar verdiğini belirtti.