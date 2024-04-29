120 Milyon ile Çekmişti: Mahsun Kırmızıgül Prestij Meselesi'nden Zarar Ettiğini Açıkladı!
120 Milyon ile Çekmişti: Mahsun Kırmızıgül Prestij Meselesi'nden Zarar Ettiğini Açıkladı!
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/mahsun...
Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluşan ve 120 milyon lira bütçe ayrılan 'Prestij Meselesi' adlı filmiyle ilgili bir zarar açıklaması yaptı. Kırmızıgül, bu büyük bütçeli projenin mali açıdan kendisine zarar verdiğini belirtti.
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Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, müzik kariyerine başlama hikayesini 2023 yılında vizyona giren "Prestij Meselesi" adlı filmde anlatmıştı.
Ancak film, finansal anlamda sanatçıya zarar verdi.
Mahsun Kırmızıgül, filmden maddi zarar gördüğünü belirtirken, "Her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun" ifadelerini kullandı.
"Prestij Meselesi" adlı film, 8 haftalık gösterim süresi boyunca 100.506 kişi tarafından izlendi ve 7.987.897 TL hasılat elde etti.
Müzik kariyerine geri dönen Mahsun Kırmızıgül, bu durumdan duyduğu memnuniyeti de belirtti: "Sahneler çok iyi, sold out satıyoruz. Çok mutluyum, iyi ki sahnelere dönmüşüm."
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