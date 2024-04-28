Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Herkesi Güldüren X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Herkesi Güldüren X Kullanıcıları
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1. Başlıyoruz!
2. Bir bilet lütfen!
3. Ah be...
4. MUBI sen kaybettin.
5. +1
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6. Bu doğru...
7. Kavgada bile söylenmez.
8. Harika espri...
9. İşte böyle analizlerle gelin...
10. İbretlik...
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11. Bakalım bu olay nerelere varacak...
12. +1
13. Muazzam bir yatırım...
14. +1
15. Haftaya görüşmek üzere...
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