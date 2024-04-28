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Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Herkesi Güldüren X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Herkesi Güldüren X Kullanıcıları

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 15:01

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da X dünyasında birbirinden komik dizi ve film gönderileri paylaşıldı. Gelin lafı çok da fazla uzatmadan hemen onlara bi' göz atalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
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2. Bir bilet lütfen!

2. Bir bilet lütfen!
twitter.com

3. Ah be...

3. Ah be...
twitter.com

4. MUBI sen kaybettin.

4. MUBI sen kaybettin.
twitter.com

5. +1

5. +1
twitter.com
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6. Bu doğru...

6. Bu doğru...
twitter.com

7. Kavgada bile söylenmez.

7. Kavgada bile söylenmez.
twitter.com

8. Harika espri...

8. Harika espri...
twitter.com

9. İşte böyle analizlerle gelin...

9. İşte böyle analizlerle gelin...
twitter.com

10. İbretlik...

10. İbretlik...
twitter.com
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11. Bakalım bu olay nerelere varacak...

11. Bakalım bu olay nerelere varacak...
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12. +1

12. +1
twitter.com

13. Muazzam bir yatırım...

13. Muazzam bir yatırım...
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14. +1

14. +1
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15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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