Zendaya'nın Başrolde Oynadığı 'Challengers' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Zendaya, Josh O'Connor ve Mike Faist'in başrolleri oynadığı 'Challengers' filmi bugün (26 Nisan) vizyona girdi. İzleyeni tenis dünyasının rekabetine sürükleyen ve gerilimli aşk üçgeni hikayesini konu alan filmin ayrıntılarına ve gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.