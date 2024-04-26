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Zendaya'nın Başrolde Oynadığı 'Challengers' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Zendaya'nın Başrolde Oynadığı 'Challengers' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 12:56

Zendaya, Josh O'Connor ve Mike Faist'in başrolleri oynadığı 'Challengers' filmi bugün (26 Nisan) vizyona girdi. İzleyeni tenis dünyasının rekabetine sürükleyen ve gerilimli aşk üçgeni hikayesini konu alan filmin ayrıntılarına ve gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.

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Yönetmen koltuğunda Luca Guadagnino'nun oturduğu ve başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mike Faist'in yer aldığı 'Challengers' (Rekabet) filmi bugün vizyona girdi.

Yönetmen koltuğunda Luca Guadagnino'nun oturduğu ve başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mike Faist'in yer aldığı 'Challengers' (Rekabet) filmi bugün vizyona girdi.

Amerikan romantik ve spor komedisi türündeki film, Tashi'nin kocası Art'ı vasat bir oyuncudan dünyaca ünlü bir Grand Slam şampiyonuna dönüştürmesini konu alıyor. Art'ı “Challenger” etkinliğinde oynamaya ikna ediyor.

Amerikan romantik ve spor komedisi türündeki film, Tashi'nin kocası Art'ı vasat bir oyuncudan dünyaca ünlü bir Grand Slam şampiyonuna dönüştürmesini konu alıyor. Art'ı “Challenger” etkinliğinde oynamaya ikna ediyor.

Ancak bu esnada Zendaya'nın canlandırdığı Tashi, kendisini kocası Art ve eski erkek arkadaşı Patrick ile karmaşık ilişkiler ağı içinde buluyor. Tashi bu duygusal çatışmalar arasında kendisini yeniden keşfediyor.

Ancak bu esnada Zendaya'nın canlandırdığı Tashi, kendisini kocası Art ve eski erkek arkadaşı Patrick ile karmaşık ilişkiler ağı içinde buluyor. Tashi bu duygusal çatışmalar arasında kendisini yeniden keşfediyor.

Kocasının koçu olan Tashi Duncan'ın duygusal derinliği ve kariyeri boyunca yaşadığı iniş çıkışlar izleyende empati kurduruyor. Tabii filmdeki aşk üçgeni de gerilimi artırıyor.

Kocasının koçu olan Tashi Duncan'ın duygusal derinliği ve kariyeri boyunca yaşadığı iniş çıkışlar izleyende empati kurduruyor. Tabii filmdeki aşk üçgeni de gerilimi artırıyor.

'Call Me By Your Name' ve 'Bones and All' gibi harika filmlerle tanınan yönetmen Luca Guadagnino, karakter arasındaki ilişkileri ve tenis kortundaki gerilimi ekranlara çok iyi yansıtıyor. Eleştirmenlerin çoğu ise filmi övüyor. Peki 'Challenger' filmini izleyenler ne düşünüyor? Gelin hep birlikte sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.

'Call Me By Your Name' ve 'Bones and All' gibi harika filmlerle tanınan yönetmen Luca Guadagnino, karakter arasındaki ilişkileri ve tenis kortundaki gerilimi ekranlara çok iyi yansıtıyor. Eleştirmenlerin çoğu ise filmi övüyor. Peki 'Challenger' filmini izleyenler ne düşünüyor? Gelin hep birlikte sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.
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Siz Zendaya'nın başrolde oynadığı 'Challengers' filmini izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!

Siz Zendaya'nın başrolde oynadığı 'Challengers' filmini izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!
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