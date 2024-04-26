Oscar Ödülü Kazanan Emma Stone, Sunucu Kimmel'a Hıyar Diyerek Hakaret Ettiğini Yalanladı!
Oscar Ödülü Kazanan Emma Stone, Sunucu Kimmel'a Hıyar Diyerek Hakaret Ettiğini Yalanladı!
96. Akademi Ödülleri törenine sunucu Kimmel'ın Oscar ödülü kazanan Emma Stone'a Poor Things'in seks sahneleri hakkındaki şakası ve Stone'un tepkisi damga vurmuştu. Fakat Stone, Kimmel'a hakaret ettiğini yalanladı. Detaylar içerikte!
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96. Akademi Ödülleri 10 Mart tarihinde Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda görkemli bir törenle sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü Oppenheimer alırken Christopher Nolan, Robert Downey Jr. ve Cillian Murphy de ilk Oscar'larını kazandı.
Yorgos Lantimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu Poor Things'deki rolüyle Emma Stone, ikinci defa En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı almaya hak kazandı.
Oscar törenine sunucu Jimmy Kimmel'ın şakaları damga vurdu. Kimmel'ın Poor Things yıldızı Emma Stone'a yaptığı şaka uzun bir zaman konuşuldu.
Kimmel, Poor Things filminden bazı cinsel atıflı sahnelerin gösterildiği anda "Bu görüntülerin hepsi, televizyonda göstermemize izin verilen Poor Things'in parçalarıydı" dedi.
O an Emma Stone'un kocası Dave McCary'ye dönüp bir şeyler söylediği ve dudak hareketlerinden Kimmel'a "Tam bir hıyar" dediği tahmin edildi. Independent Türkçe'de yer alan bir habere göre Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone Jimmy Kimmel'a "hıyar" dediğini yalanladı.
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The Hollywood Reporter'a konuşan Emma Stone yaptığı açıklamada,
Emma Stone, Mark Ruffalo ve Willem Dafoe'nin başrolde olduğu Poor Things, cinsiyetçi ve sömürücü olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. Seks sahneleri izleyiciler ve eleştirmenler tarafından rahatsız edici bulunmuş ve rıza sorunları olduğu konusunda suçlamışlardı.
Poor Things filminde Emma Stone'un karakteri Bella Baxter, bir bebek beynine yerleştirilen genç bir kadının hikayesi anlatılmıştı. Film, Bella'nın cinsel keşif yolculuğuna çıkmasını ve ilk orgazmını yaşamasını ekranlara taşımıştı.
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