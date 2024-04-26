Netflix'in Tartışmalı Dizisi Baby Reindeer'ın Oyuncuları, İzleyicileri 'Bunu Yapmayı Kesin' Diyerek Uyardı!

'Baby Reindeer'da kurban ya da kötü adam yok. Martha ile Gadd'ın ortak noktası yalnızlık. Eğer diziyi seviyorlar ya da hayranlarsa hikayeye sadık kalmalılar. Dedektiflik yapıp dizideki karakterlerin gerçek kimliklerini bulmayı bıraksınlar. Dizinin amacı bu değil' dedi.