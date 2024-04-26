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Netflix'in Tartışmalı Dizisi Baby Reindeer'ın Oyuncuları, İzleyicileri 'Bunu Yapmayı Kesin' Diyerek Uyardı!

Netflix'in Tartışmalı Dizisi Baby Reindeer'ın Oyuncuları, İzleyicileri 'Bunu Yapmayı Kesin' Diyerek Uyardı!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 10:25

Baby Reindeer'ın yaratıcısı ve oyuncusu Richard Gadd ile Martha karakterini canlandıran Jessica Gunning, dizinin hayranlarından spekülasyon yapmayı ve dedektiflik peşinde koşmayı bırakmalarını talep etti. Dizinin oyuncularının açıklamalarına gelin hep birlikte bakalım.

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Netflix'te yayınlanan ve gerçek hikayesiyle adeta hit bir dizi haline gelen 'Baby Reindeer' hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Dizi, 38 yaşındaki Jessica Gunning tarafından canlandırılan Martha'nın İskoç komedyen Richard Gadd'ı birkaç yıl boyunca takip ederek taciz etmesini konu alıyor.

Netflix'te yayınlanan ve gerçek hikayesiyle adeta hit bir dizi haline gelen 'Baby Reindeer' hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Dizi, 38 yaşındaki Jessica Gunning tarafından canlandırılan Martha'nın İskoç komedyen Richard Gadd'ı birkaç yıl boyunca takip ederek taciz etmesini konu alıyor.

Dizinin yazarı ve yaratıcısı Richard Gadd, Netflix'teki dizinin hayranlarından karakterlere ilham veren gerçek hayattaki insanlarla ilgili spekülasyon yapmayı bırakmalarını talep etti.

Dizinin yazarı ve yaratıcısı Richard Gadd, Netflix'teki dizinin hayranlarından karakterlere ilham veren gerçek hayattaki insanlarla ilgili spekülasyon yapmayı bırakmalarını talep etti.

Zira diziyi izleyenler hem Martha'nın gerçek kimliğini bulmak için hem de dizide Richard Gadd'ın canlandırdığı Donny'e tecavüz eden senaristin kimliğini bulmaya yönelik araştırmalara ve spekülasyonlara başladı.

Zira diziyi izleyenler hem Martha'nın gerçek kimliğini bulmak için hem de dizide Richard Gadd'ın canlandırdığı Donny'e tecavüz eden senaristin kimliğini bulmaya yönelik araştırmalara ve spekülasyonlara başladı.

Bazı şahıslar karakterlerin isimleri için takma isimler kullanıldığı halde kendilerinin Baby Reindeer ile ilişkilendirildiğini öne sürerek polise haber verdi. Independent Türkçe'nin haberine göre Richard Gadd, sosyal medya hesabından "Spekülasyon yapmayın" diye bir mesaj paylaştı.

Bazı şahıslar karakterlerin isimleri için takma isimler kullanıldığı halde kendilerinin Baby Reindeer ile ilişkilendirildiğini öne sürerek polise haber verdi. Independent Türkçe'nin haberine göre Richard Gadd, sosyal medya hesabından "Spekülasyon yapmayın" diye bir mesaj paylaştı.

Baby Reindeer'da Martha'yı canlandıran Jessica Gunning ise izleyicilerin dizideki karakterlerin kimliklerini çözmeye çalışmasının "üzücü" olduğunu söyleyerek bazılarının diziyi anlayamadığını iddia etti.

Baby Reindeer'da Martha'yı canlandıran Jessica Gunning ise izleyicilerin dizideki karakterlerin kimliklerini çözmeye çalışmasının "üzücü" olduğunu söyleyerek bazılarının diziyi anlayamadığını iddia etti.
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BBC'ye konuşan Jessica Gunning yaptığı açıklamada,

BBC'ye konuşan Jessica Gunning yaptığı açıklamada,

'Baby Reindeer'da kurban ya da kötü adam yok. Martha ile Gadd'ın ortak noktası yalnızlık. Eğer diziyi seviyorlar ya da hayranlarsa hikayeye sadık kalmalılar. Dedektiflik yapıp dizideki karakterlerin gerçek kimliklerini bulmayı bıraksınlar. Dizinin amacı bu değil' dedi.

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