İzledikleri Filmlerde Gözyaşlarını Tutamadıkları Sahneleri Paylaşan 17 Kişi
İzledikleri Filmlerde Gözyaşlarını Tutamadıkları Sahneleri Paylaşan 17 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hangi tarz film seversek sevelim izlediğimiz filmlerin bazı sahnelerinde gözyaşlarımıza hakim olamayız. Bu en az bir kere başımıza gelmiştir. Etkilendikleri film sahnelerini paylaşan kullanıcıları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Dumbo'nun annesinin hortumunda sallanması. 43 yaşındayım ve hala beni ağlatıyor."
2. "Yeşil Yol filminde John Coffey'nin idam sahnesi."
3. "The Road filminde babanın oğlunu vurmak zorunda kaldığı an çok hüzünlüydü."
4. "Forrest Gump'ın oğulunu gösterip 'O mu?' dediği an. Bu zamana kadar onun farkında olduğunu anlıyorsunuz."
5. "My Girl filmindeki cenaze sahnesi..."
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6. "Schindler'in Listesi'nde aktörlerden, Schindler'in kurtardığı gerçek insanlara geçiş anı çok hüzünlüydü."
7. "Steel Magnolias filminde Julia Roberts'ın cenaze sahnesi..."
8. "Tek bir sahne söyleyemem ama Elephant Man çok acıklı bir filmdi. Ağlamamak çok zor."
9. "Lion King'de baba aslanın ölüm sahnesi beni paramparça etmişti."
10. "What Dreams May Come'da Robin Williams'ın iki çocuğunu da kaybettiği cenaze sahnesi."
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11. "Life is Beautiful filmindeki her sahne..."
12. "Requiem for a Dreams'in son sahnesi korkunçtu."
13. "Jojo Rabit'te ayakkabıların göründüğü sahne...İzlediyseniz beni anlayacaksınız."
14. "Titanik batarken orkestranın moral vermek için müzik yapması beni gözyaşlarına boğdu."
15. "Castaway filminde Chuck'ın 'sen benim hayatımın aşkısın' dediği sahne..."
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16. "Bambi filminde Bambi'nin annesi ölürken hala gözyaşlarına boğulurum."
17. "The end of Return of the King'de filmin sonunda Frodo'nun da gideceğini anlayan Sam'in gözyaşları beni hep duygulandırır."
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