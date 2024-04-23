Bir X Kullanıcısının Sedat Peker'in Yeşil Yol Filmine Verdiği Tepkiyle İlgili Anısı Herkesi Güldürdü
Bir X Kullanıcısının Sedat Peker'in Yeşil Yol Filmine Verdiği Tepkiyle İlgili Anısı Herkesi Güldürdü
Merhabalar. X'te @must_home adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Sedat Peker ile ilgili bir film anısını takipçileriyle paylaştı. Gelin o trajikomik öykünün detaylarına ve öğrenenlerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Twitter'da yani X'te çoğu hikaye kurgu olsa da bazen kurgu olduğuna inanmak istediğimiz ancak gerçek olduğu çok açık iddia edilen hikayeler karşımıza çıkıyor.
İşte bugün de o hikayelerden biriyle sizin karşınızdayız. X'te @must_home adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Sedat Peker ile ilgili çok ilginç ve trajikomik bir anısını paylaştı.
@must_home adlı kullanıcının paylaşımına göre 1999 yılında Sedat Peker ev hapsindeyken çok film izliyormuş ve çalışanlarını kendisine DVD kiralaması için CD dükkanına yolluyormuş.
Bir gün paylaşım sahibinin arkadaşı Peker'in izlemesi için onun çalışanlarına Stephen King'in hikayesinden uyarlanan ve başrolünde Tom Hanks'in yer aldığı Green Mile (Yeşil Yol) filmini vermiş. O dönem hatırlayanlar bilir Yeşil Yol filmi 4 dalda Oscar adayı...
Gelin o hikayenin diğer önemli ayrıntılarını paylaşım sahibinin ağzından hep birlikte okuyalım:
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Peki hepimizi güldüren Sedat Peker'in Yeşil Yol anısına kullanıcılardan ne yorumlar geldi? Gelin hemen onlara bi' göz atalım.
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