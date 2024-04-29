Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu Finale Yaklaşırken Samimi İtiraflarda Bulundu!
Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu Finale Yaklaşırken Samimi İtiraflarda Bulundu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=WF34X...
Kanal D'nin, üç sezondur ekranda olan Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın 26 Mayıs'ta final yapacağını duyurdu. Dizide Efe karakterine hayat veren Ulvi Kahyaoğlu Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuştu.
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Birçok ülkede büyük bir izleyici kitlesi elde eden ve Türkiye'nin öncü televizyon yapımlarından biri olan "Yargı", final yapmaya hazırlanıyor.
Üç sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen ve soluk soluğa izlenen bu dizi, final tarihini duyurdu.
Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolde olduğu bu dizide, Efe karakterini canlandıran Ulvi Kahyaoğlu, gazeteci Birsen Altuntaş'a yeni dizisi "Dengeler" hakkında bilgi verdi.
Cihangir Ceyhan'ın başrolde olduğu "Dengeler" dizisinde, Kahyaoğlu da önemli bir rol üstlenecek.
Kahyaoğlu, "Yargı" dizisinin final yapacağını hatırladıkça duygulanıyor ve bu projede yer almanın gururunu yaşıyor.
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"Yargı'nın final yapacağını düşündükçe gözlerim doluyor, bu projede yer almak benim için büyük bir onur." şeklinde duygularını ifade eden Kahyaoğlu, yeni projeleri için de heyecan duyduğunu belirtti.
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