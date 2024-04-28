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Düğün Gününde Gelinlikle Oturup Kızılcık Şerbeti İzleyen Gelin Sosyal Medyada Olay Oldu!

Düğün Gününde Gelinlikle Oturup Kızılcık Şerbeti İzleyen Gelin Sosyal Medyada Olay Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 13:20

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sevenleri en özel günde bile yeni bölümü kaçırmıyor. Gelinlikle diziyi izleyen bir kullanıcının paylaşımı olay oldu.

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Show TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin her yeni bölümü ilgiyle takip ediliyor.

Show TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin her yeni bölümü ilgiyle takip ediliyor.

Geçtiğimiz bölümü düğün gününde bile kaçırmayan gelin sosyal medyanın ilgisini çekti.

Geçtiğimiz bölümü düğün gününde bile kaçırmayan gelin sosyal medyanın ilgisini çekti.

Umut'la Nursema'nın ayrıldığı bu bölüm kaçmazdı doğrusu! Gelin de haklı!

Umut'la Nursema'nın ayrıldığı bu bölüm kaçmazdı doğrusu! Gelin de haklı!

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

Kızılcık Şerbeti resmi hesaptan yorum da geldi:

Kızılcık Şerbeti resmi hesaptan yorum da geldi:
twitter.com
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Kullanıcıların yorumları ise güldürdü.

Kullanıcıların yorumları ise güldürdü.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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