Survivor'dan Elenen Berna Yerinde Duramadı! Aleyna'ya Göndermeli Mesajı Dikkat Çekti
Survivor'dan Elenen Berna Yerinde Duramadı! Aleyna'ya Göndermeli Mesajı Dikkat Çekti
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Survivor All Star'ın son eleme oyunu, dur durak bilmeyen olayların ardından, en güçlü kadın yarışmacılar arasında gerçekleşti.
Berna ve Aleyna'nın karşı karşıya geldiği final düellosunda, Berna yarışmadan ayrılan isim oldu.
Aleyna'nın kazanmasının ardından Berna ile kavgaya tutuşmuşlardı. Berna elendi ama Aleyna'ya öfkesi dinmedi.
Survivor'dan elenen Berna Canbeldek, Aleyna ile kavga ettikleri anları paylaşarak hikaye paylaştı.
İşte o paylaşım:
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