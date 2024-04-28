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Survivor'dan Elenen Berna Yerinde Duramadı! Aleyna'ya Göndermeli Mesajı Dikkat Çekti

Survivor'dan Elenen Berna Yerinde Duramadı! Aleyna'ya Göndermeli Mesajı Dikkat Çekti

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 11:11

Survivor All Star'dan elenen Berna Canbeldek'in elemenin ardından sosyal medyada Aleyna hakkında yaptığı paylaşım gündem oldu.

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Survivor All Star'ın son eleme oyunu, dur durak bilmeyen olayların ardından, en güçlü kadın yarışmacılar arasında gerçekleşti.

Survivor All Star'ın son eleme oyunu, dur durak bilmeyen olayların ardından, en güçlü kadın yarışmacılar arasında gerçekleşti.

Berna ve Aleyna'nın karşı karşıya geldiği final düellosunda, Berna yarışmadan ayrılan isim oldu.

Berna ve Aleyna'nın karşı karşıya geldiği final düellosunda, Berna yarışmadan ayrılan isim oldu.

Aleyna'nın kazanmasının ardından Berna ile kavgaya tutuşmuşlardı. Berna elendi ama Aleyna'ya öfkesi dinmedi.

Aleyna'nın kazanmasının ardından Berna ile kavgaya tutuşmuşlardı. Berna elendi ama Aleyna'ya öfkesi dinmedi.

Survivor'dan elenen Berna Canbeldek, Aleyna ile kavga ettikleri anları paylaşarak hikaye paylaştı.

Survivor'dan elenen Berna Canbeldek, Aleyna ile kavga ettikleri anları paylaşarak hikaye paylaştı.

İşte o paylaşım:

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