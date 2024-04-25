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Survivor Avatar Atakan'a Oğlu Arslan'dan Gelen Videolu Mesaj Herkesi Güldürdü!

Survivor Avatar Atakan'a Oğlu Arslan'dan Gelen Videolu Mesaj Herkesi Güldürdü!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 13:06

Survivor All Star iletişim ödülünde dün akşam Avatar Atakan'ın oğlun Arslan'dan gelen videolu mesaj sosyal medyada gündem oldu.

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Survivor All Star'da gerçekleşen iletişim oyununu Kırmızı takım kazandı ve bu sayede ailelerinden gelecek video mesajları izleme şansı elde ettiler.

Survivor All Star'da gerçekleşen iletişim oyununu Kırmızı takım kazandı ve bu sayede ailelerinden gelecek video mesajları izleme şansı elde ettiler.

Bu iletişim ödülü kapsamında, yarışmacılar sevdiklerinden gelen mesajları izlerken, izleyiciler de bu duygusal anlara tanıklık etti.

Bu iletişim ödülü kapsamında, yarışmacılar sevdiklerinden gelen mesajları izlerken, izleyiciler de bu duygusal anlara tanıklık etti.

Özellikle Avatar Atakan'ın oğlu Arslan'ın gönderdiği mesaj, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Özellikle Avatar Atakan'ın oğlu Arslan'ın gönderdiği mesaj, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Arslan, her zamanki gibi izleyenleri kahkahalara boğmayı başardı.

Arslan, her zamanki gibi izleyenleri kahkahalara boğmayı başardı.

İşte herkesi gülümseten o anlar:

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