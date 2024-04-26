Acun'a Teşekkür Etti: Survivor'dan Elenen Berna'dan İlk Paylaşım Geldi!
Acun'a Teşekkür Etti: Survivor'dan Elenen Berna'dan İlk Paylaşım Geldi!
Survivor All Star'dan elenen Berna Canbeldek'in elemenin ardından sosyal medyada yapacağı paylaşım merak konusu olmuştu. Berna'nın ilk paylaşımı Acun Ilıcalı'yla ilgili oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star'ın son eleme oyunu en güçlü kadınlar arasında geçti.
Final düellosuna çıkan Berna ve Aleyna'dan Berna yarışmaya veda eden isim olurken yarışmadan gidişi epey aksiyonlu olan Berna'nın sosyal medyadan ilk paylaşımı da merak konusuydu.
Survivor'a veda eden Berna Canbeldek birkaç günlük sessizliğin ardından sonunda Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı.
Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında söylemlerini paylaşan Berna, ilk paylaşımında Ilıcalı'ya teşekkür etti.
İşte o gönderi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın