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Yalı Çapkını Hayranları Ferit'i Görmek İçin Tekneyle Sete Gitti!

Yalı Çapkını Hayranları Ferit'i Görmek İçin Tekneyle Sete Gitti!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 00:27

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın hayranları bu sevgilerini bir üst seviyeye taşıdılar. Dizide Ferit'i canlandıran Mert Ramazan Demir'i görmek isteyen hayranlar tekneyle dizi setine gittiler!

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Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını her Cuma akşamına damga vurmaya devam ediyor.

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını her Cuma akşamına damga vurmaya devam ediyor.

Seveni çok olan dizi boğaza nazır bir yalıda çekilirken dizinin hayranları da seti görmek için türlü ulaşım yollarını deniyor.

Seveni çok olan dizi boğaza nazır bir yalıda çekilirken dizinin hayranları da seti görmek için türlü ulaşım yollarını deniyor.

Bir grup hayran tekneyle Yalı Çapkını'nın çekildiği yalıya yaklaşıp seti izlerken dizide Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'e denk geldi!

Bir grup hayran tekneyle Yalı Çapkını'nın çekildiği yalıya yaklaşıp seti izlerken dizide Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'e denk geldi!

Sevinç çığlıkları atarak Demir'e seslerini duyuran hayranların tekneyle sete gitmeleri görenleri epey şaşırttı.

Sevinç çığlıkları atarak Demir'e seslerini duyuran hayranların tekneyle sete gitmeleri görenleri epey şaşırttı.

İşte o anlar:

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