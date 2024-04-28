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Ekran Önünde Survivor Heyecanına Doyamayan Artvinliler Parkur Kurup "Köyvivor" Çekti!

Ekran Önünde Survivor Heyecanına Doyamayan Artvinliler Parkur Kurup "Köyvivor" Çekti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 14:50

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve her sene seyirciye heyecanlı anlar yaşatan Survivor yarışmasından esinlenen Artvinliler 'Köyvivor' çekti. TikTok'ta videolar binlerce kez izlendi.

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Tv8 ekranlarında Survivor All Star tüm heyecanı ile devam ederken memleketimin insanı yine yaratıcılığını konuşturdu.

Tv8 ekranlarında Survivor All Star tüm heyecanı ile devam ederken memleketimin insanı yine yaratıcılığını konuşturdu.

Survivor'ın zorlu parkurlarından esinlenerek Artvinli vatandaşlar köylerinde parkur kurdu.

Survivor'ın zorlu parkurlarından esinlenerek Artvinli vatandaşlar köylerinde parkur kurdu.

Gerçeğinden bile daha heyecanlı geçen "Köyvivor" adını verdikleri yarışmayı videoya aldılar.

Gerçeğinden bile daha heyecanlı geçen "Köyvivor" adını verdikleri yarışmayı videoya aldılar.

Artvinlilerin eğlenceli videosu TikTok'ta binlerce kişi tarafından izlendi, büyük beğeni topladı.

Artvinlilerin eğlenceli videosu TikTok'ta binlerce kişi tarafından izlendi, büyük beğeni topladı.

İşte o video👇🏻

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Kullanıcılardan gelen yorumlar şöyleydi👇🏻

Kullanıcılardan gelen yorumlar şöyleydi👇🏻

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Emel

Yaaa muhteşem olmuş 🥰 Köpüş bile yatmış izliyor. Kimin hemşehrileri beee. En kısa zamanda memlekete gidip katılmam lazım efsane 👏

.

"Çok iyi ya" diye diye bi ağız dolusu gülümsemeyle izledim harikasınız :)

Mehmet Ali Usul

survivor da birşey mi. İzmir Yeni Foça da acemi alayinda pentatlon sahası vardı. bitene kadar iflahımızı kesti.