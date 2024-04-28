Ekran Önünde Survivor Heyecanına Doyamayan Artvinliler Parkur Kurup "Köyvivor" Çekti!
Ekran Önünde Survivor Heyecanına Doyamayan Artvinliler Parkur Kurup "Köyvivor" Çekti!
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve her sene seyirciye heyecanlı anlar yaşatan Survivor yarışmasından esinlenen Artvinliler 'Köyvivor' çekti. TikTok'ta videolar binlerce kez izlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tv8 ekranlarında Survivor All Star tüm heyecanı ile devam ederken memleketimin insanı yine yaratıcılığını konuşturdu.
Survivor'ın zorlu parkurlarından esinlenerek Artvinli vatandaşlar köylerinde parkur kurdu.
Gerçeğinden bile daha heyecanlı geçen "Köyvivor" adını verdikleri yarışmayı videoya aldılar.
Artvinlilerin eğlenceli videosu TikTok'ta binlerce kişi tarafından izlendi, büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kullanıcılardan gelen yorumlar şöyleydi👇🏻
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Yaaa muhteşem olmuş 🥰 Köpüş bile yatmış izliyor. Kimin hemşehrileri beee. En kısa zamanda memlekete gidip katılmam lazım efsane 👏
"Çok iyi ya" diye diye bi ağız dolusu gülümsemeyle izledim harikasınız :)
survivor da birşey mi. İzmir Yeni Foça da acemi alayinda pentatlon sahası vardı. bitene kadar iflahımızı kesti.