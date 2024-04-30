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Oyuncu Gizem Karaca Dizilerde Öpüşme Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!

Oyuncu Gizem Karaca Dizilerde Öpüşme Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Anlattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 13:11

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, televizyon dizilerindeki öpüşme sahneleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bu tür romantik sahnelerde yaşanan deneyimlerini paylaşan yetenekli oyuncu, söyledikleriyle büyük ilgi uyandırdı.

Kaynak: https://www.mynet.com/gizem-karaca-da...
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'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' gibi popüler yapımlarda yer alarak geniş kitleler tarafından tanınan başarılı oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünya evine girdi.

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' gibi popüler yapımlarda yer alarak geniş kitleler tarafından tanınan başarılı oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünya evine girdi.

Evlilik sonrasında İzmir'e yerleşen Karaca, mesleki taahhütleri gereği İstanbul'a gidip gelmeye devam ediyor.

Evlilik sonrasında İzmir'e yerleşen Karaca, mesleki taahhütleri gereği İstanbul'a gidip gelmeye devam ediyor.

Kendini genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden Karaca, rol aldığı yapımların çekimleri için İstanbul'a seyahat ediyor.

Kendini genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden Karaca, rol aldığı yapımların çekimleri için İstanbul'a seyahat ediyor.

Bu yapımların çoğunda dikkat çeken performanslarıyla tanınan Karaca, dizi ve filmlerdeki romantik sahneler hakkında da görüşlerini paylaştı.

Bu yapımların çoğunda dikkat çeken performanslarıyla tanınan Karaca, dizi ve filmlerdeki romantik sahneler hakkında da görüşlerini paylaştı.

"Her şeyini bildiğin partnerinle oynuyorsun. 321 kayıt öpüşüyorsunuz. İyi öpüştük diyemiyorsun. O neydi ya da diyemiyorsun" dedi.

"Her şeyini bildiğin partnerinle oynuyorsun. 321 kayıt öpüşüyorsunuz. İyi öpüştük diyemiyorsun. O neydi ya da diyemiyorsun" dedi.
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"Hiç olmamış gibi devam ediyorsun. Hiç olmamış gibi devam ediyorsun. Bir boşluk anı oluyor. Tekrar çekiyorsun. Garip bir saçmalık."

"Hiç olmamış gibi devam ediyorsun. Hiç olmamış gibi devam ediyorsun. Bir boşluk anı oluyor. Tekrar çekiyorsun. Garip bir saçmalık."

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