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Cüneyd'in Babası Vahit ve Amcası Sadi Hüdayi Benzerliği İzleyiciden Tam Not Aldı!

Cüneyd'in Babası Vahit ve Amcası Sadi Hüdayi Benzerliği İzleyiciden Tam Not Aldı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 10:59

Geçtiğimiz gün Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babasını oynayacak oyuncu Tolga Tekin haberi hızla yayıldı. Sosyal medyada dizide amca Sadi Hüdayi ile fotoğrafları yan yana gelince benzerlikleri şaşırttı.

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Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da yeni bölüm heyecanı başladı.

Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da yeni bölüm heyecanı başladı.

Son bölümde amcası Sadi Hüdayi'nin posta oturmasına karşı çıkan Cüneyd, herkesi merak ettirdi.

Son bölümde amcası Sadi Hüdayi'nin posta oturmasına karşı çıkan Cüneyd, herkesi merak ettirdi.

Yayınlanan fragmanda Sadi Hüdayi ile Cüneyd arasında çekişme başlayacağı sinyalleri verildi.

Yayınlanan fragmanda Sadi Hüdayi ile Cüneyd arasında çekişme başlayacağı sinyalleri verildi.

Bölüm sonu ise Sadi Hüdayi'yi destekleyen ve Levent'i Mira ile tehdit eden avukatın zehirlenerek öldürüldüğü gösterilmişti.

Bölüm sonu ise Sadi Hüdayi'yi destekleyen ve Levent'i Mira ile tehdit eden avukatın zehirlenerek öldürüldüğü gösterilmişti.

Sosyal medyada izleyici cinayeti dedesinin yaptırdığına ve Sadi Hüdayi yerine, Cüneyd'in babasının posta oturmasını istediklerini iddia etmişti.

Sosyal medyada izleyici cinayeti dedesinin yaptırdığına ve Sadi Hüdayi yerine, Cüneyd'in babasının posta oturmasını istediklerini iddia etmişti.
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Dün akşam Birsen Altuntaş, Cüneyd'in babası Vahit'i Tolga Tekin'in oynayacağını açıkladı.

Dün akşam Birsen Altuntaş, Cüneyd'in babası Vahit'i Tolga Tekin'in oynayacağını açıkladı.

X'da baba, oğul ve amcanın fotoğrafları yan yana getirilince ortaya çıkan benzerlik izileyiciden tam not aldı!

X'da baba, oğul ve amcanın fotoğrafları yan yana getirilince ortaya çıkan benzerlik izileyiciden tam not aldı!

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