Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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1. Çok haklı bir isyan.
2. Fatih her şey olabilir gibi geliyor bazen.
3. Ahahah üzücü ama doğru.
4. Ben de aynen böyleyim.
5. Her bölüm Kıvılcım:
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6. Erkekler de kapatılsın mı?
7. Kesinlikle katılıyorum.
8. Böyle bir edite hazırlıksız yakalandım 😅
9. Birini kudurtmak için dönüştüğümüz kişilik:
10. Mükemmel biri
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11. Fatih kinimiz sürecek...
12. Şoker
13. Böyle fırsatları hep kaçırıyoruz!
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