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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

themyscira - Misafir Editör
12.05.2024 - 19:21

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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1. Çok haklı bir isyan.

1. Çok haklı bir isyan.
twitter.com

2. Fatih her şey olabilir gibi geliyor bazen.

2. Fatih her şey olabilir gibi geliyor bazen.
twitter.com

3. Ahahah üzücü ama doğru.

3. Ahahah üzücü ama doğru.
twitter.com

4. Ben de aynen böyleyim.

4. Ben de aynen böyleyim.
twitter.com

5. Her bölüm Kıvılcım:

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6. Erkekler de kapatılsın mı?

6. Erkekler de kapatılsın mı?
twitter.com

7. Kesinlikle katılıyorum.

7. Kesinlikle katılıyorum.
twitter.com

8. Böyle bir edite hazırlıksız yakalandım 😅

9. Birini kudurtmak için dönüştüğümüz kişilik:

10. Mükemmel biri

10. Mükemmel biri
twitter.com
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11. Fatih kinimiz sürecek...

11. Fatih kinimiz sürecek...
twitter.com

12. Şoker

12. Şoker
twitter.com

13. Böyle fırsatları hep kaçırıyoruz!

13. Böyle fırsatları hep kaçırıyoruz!
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere...

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