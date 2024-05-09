İnci Taneleri'nde Azem'in Kızıyla İlgili İddia Ortalığı Fena Karıştırdı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri güçlü kadrosunun da etkisiyle ikinci sezon onayını almayı başardı. Dizide oğlunu bulan Azem, şimdi de kızıyla karşı karşıya gelmek üzere. Ancak Azem'in kızı Nehir'le ilgili ortaya atılan iddia gerçek çıkarsa dizide neler olur, kestirmek çok zor!