İnci Taneleri'nde Azem'in Kızıyla İlgili İddia Ortalığı Fena Karıştırdı!
İnci Taneleri'nde Azem'in Kızıyla İlgili İddia Ortalığı Fena Karıştırdı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri güçlü kadrosunun da etkisiyle ikinci sezon onayını almayı başardı. Dizide oğlunu bulan Azem, şimdi de kızıyla karşı karşıya gelmek üzere. Ancak Azem'in kızı Nehir'le ilgili ortaya atılan iddia gerçek çıkarsa dizide neler olur, kestirmek çok zor!
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Sezona iddialı bir giriş yapan İnci Taneleri, reytinglerde bir miktar düşüşe geçse de hala perşembe akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.
Sezon başından bu yana bilinmezlerini çözmeye çalıştığımız dizinin hikayesinde bazı gelişmeler yaşanmaya başladı bile.
Eşini öldürmediğinden emin olduğumuz Azem'in neden suçu üstlenip aklanma çabasına girmediğini bir türlü anlayamıyorduk.
Oğluna kavuşan Azem, kızına da epey yaklaştı biliyorsunuz.
Nehir'le ilgili hepimizin aklına takılan ama söylemeye dilimizin varmadığı o iddia Fısıldayan Adam aracılığıyla sesli olarak aktarıldı!
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Televizyon Dünyası da bu iddiaya onay verdi!
Ve tabii biz bunu çoktan düşünmüştük! Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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