Arka Sokaklar'da Yeni Dönem: Bir Başka Dizide Polis Olan Oyuncu Kadroya Dahil Oldu!
Arka Sokaklar'da Yeni Dönem: Bir Başka Dizide Polis Olan Oyuncu Kadroya Dahil Oldu!
Final yapacağı konuşulan Arka Sokaklar'da dizinin sevilen oyuncuları Şevket Çoruh ve Oya Akar diziye yeniden dahil olmuştu. Dizinin kadrosuna bu kez Kavak Yelleri'nde polis rolünde oynayan Ferit Aktuğ katıldı.
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Türk televizyon tarihinin en uzun süren dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da 19. sezonun gelip gelmeyeceği merak konusu.
Güçlü rakipleri karşısında reyting kaybeden ve gelecek sezonla ilgili belirsizlik yaşayan dizide, reytingleri canlandırmak için eski oyuncular kadroya katılmıştı.
Şevket Çoruh ve Oya Okar'ın dönüşüyle hareketlenen ortam, başarılı bir oyuncunun dahil olacağı haberiyle daha da şenlendi.
Mynet'in haberine göre başarılı oyuncu Ferit Aktuğ da dizinin kadrosuna katıldı.
Aktuğ'un bu zamana kadar oynadığı rollerden farklı bir rolde oynayacağı konuşuluyor.
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