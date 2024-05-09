Arka Sokaklar Oyuncularının Dizinin İlk Sezonundan Bu Yana Değişimleri Şok Etti!
Arka Sokaklar Oyuncularının Dizinin İlk Sezonundan Bu Yana Değişimleri Şok Etti!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@arka.sokaklar...
İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan ve 18 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin oyuncularının ilk sezondan bu yana değişimi şok etti. Resmen dizide büyümüşler...
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İlk kez 2006 yılında ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi tam 18 yıldır yayına devam ediyor.
Polisiye-aksiyon tadındaki dizinin kemik kadrosu hiç değişmiyor. Gelenler gidenler olsa da Rıza babayı, Mesut komiseri ve Hüsnü Çoban'ı hepimiz biliyoruz.
Bu uzun soluklu dizide oyuncuların yıllar içerisindeki değişimi bir TikTok videosunda paylaşıldı. Görenler şok oldu.
İşte oyuncuların ilk sezondan bu yana değişimleri...
Rıza babaya bakın...
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Hüsnü Çoban...
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