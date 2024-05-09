Set Çalışanı Yener Yalçın'dan Yaz Dizileri Çekilmeyecek İddialarına Müjdeli Haber!
Set Çalışanı Yener Yalçın'dan Yaz Dizileri Çekilmeyecek İddialarına Müjdeli Haber!
Ekonomik kriz nedeniyle bu sezon yaz dizisi çekilmeyecek haberlerini set çalışanı Yener Çevik yalanladı. TikTok'tan yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.
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Türkiye'nin televizyon dizi sektörü, yükselen maliyetlerin baskısı altında büyük bir sıkıntıya girmiş durumda. Sadece üç yıl önce, bir bölümü 1 veya 1,5 milyon TL'ye mal olan dizilerin maliyeti, artık 10 milyon TL'yi aşıyor.
Bu artış, prodüksiyon maliyetleri, oyuncu ücretleri, senarist, yönetmen ve teknik ekip ücretlerindeki 10 katlık artıştan kaynaklanıyor.
Ancak, bu maliyet artışına rağmen, reklam ücretlerinde aynı oranda bir artış görülmedi. Bu durum, özellikle bu yıl birçok diziye final yapma kararı aldırdı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu mali durum, yazlık dizi hazırlıklarını da olumsuz yönde etkiledi.
Son gelişmelere göre, ARC Film ve D Media, artan maliyetler nedeniyle bu yaz çekmeyi planladıkları yazlık dizi projelerini son anda rafa kaldırdı.
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Bu sezon yaz dizisi çekilmeyeceğini öğrenen televizyon aşıkları şimdiden bu habere üzülmüştü. Ancak müjdeli haber geldi.
Set çalışanı Yener Çevik çektiği TikTok videosu ile yaz dizilerini merak edenlere güzel haber verdi: "Yalnızca iki yapımcı çekmeyecek. Bu yıl da yaz dizileri devam edecek."
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