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Şahane Hayatım Setine Dadanan Bir Kuş Oyuncuları Zor Durumda Bıraktı!

Şahane Hayatım Setine Dadanan Bir Kuş Oyuncuları Zor Durumda Bıraktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 10:59

Now TV'nin sevilen dizisi Şahane Hayatım setini kuş bastı. Set çalışanlarının üstünü başını kirleten kuşun ardından çekilen görüntüler tebessüm ettirdi.

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Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisi severler buraya!

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisi severler buraya!

Yalnızca diziyi takip etmeyi sevmeyenler için sette yaşanılanları ve oyuncuların özel hayatlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Yalnızca diziyi takip etmeyi sevmeyenler için sette yaşanılanları ve oyuncuların özel hayatlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Bu sefer sette yaşanan krizin sebebi minik bir kuştu. Sete dananan kuş set çalışanlarını zor durumda bıraktı.

Bu sefer sette yaşanan krizin sebebi minik bir kuştu. Sete dananan kuş set çalışanlarını zor durumda bıraktı.

Siz de yolda yürürken dikkat edin çünkü sete pek seven kuş her yeri pisletti. Üstü başı mahvolan çalışanların videosu gündem oldu.

Siz de yolda yürürken dikkat edin çünkü sete pek seven kuş her yeri pisletti. Üstü başı mahvolan çalışanların videosu gündem oldu.

Yakın zamanda final yapacağı bilinen dizinin başına bu gelenler talih mi, talihsizlik mi, buyrun yorumlara...

Yakın zamanda final yapacağı bilinen dizinin başına bu gelenler talih mi, talihsizlik mi, buyrun yorumlara...
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