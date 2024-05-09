Şahane Hayatım Setine Dadanan Bir Kuş Oyuncuları Zor Durumda Bıraktı!
Şahane Hayatım Setine Dadanan Bir Kuş Oyuncuları Zor Durumda Bıraktı!
Now TV'nin sevilen dizisi Şahane Hayatım setini kuş bastı. Set çalışanlarının üstünü başını kirleten kuşun ardından çekilen görüntüler tebessüm ettirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisi severler buraya!
Yalnızca diziyi takip etmeyi sevmeyenler için sette yaşanılanları ve oyuncuların özel hayatlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
Bu sefer sette yaşanan krizin sebebi minik bir kuştu. Sete dananan kuş set çalışanlarını zor durumda bıraktı.
Siz de yolda yürürken dikkat edin çünkü sete pek seven kuş her yeri pisletti. Üstü başı mahvolan çalışanların videosu gündem oldu.
Yakın zamanda final yapacağı bilinen dizinin başına bu gelenler talih mi, talihsizlik mi, buyrun yorumlara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o anlar👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın