Dizideki Heyecandan Sonra Kızıl Goncalar Ekibinin Set Sonrası Samimi Hallerine Bayılacaksınız!
Dizideki Heyecandan Sonra Kızıl Goncalar Ekibinin Set Sonrası Samimi Hallerine Bayılacaksınız!
Kızıl Goncalar dizi oyuncuları set sonrası buluştu. Dizide Ayza karakterine hayat veren Melisa Doğu hesabından paylaştığı videolar ile gündem oldu.
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Kızıl Goncalar dizisi hem yeni bölümleri ile hem de dizi oyuncularının özel hayatları ile pek bir merak ediliyor.
Sevilen dizinin oyuncuları set sonrası birlikte poz verdiler. Dizinin Ayza'sı hesabından paylaştı.
Dizide Hasna karakterine hayat veren Selen Öztürk, dizinin Müyesser'i Asiye Dinçsoy, Zeynep'i Mina Demirtaş, Feyza'sı Zehra Kelleci ve Affan'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in görüntüleri gündem oldu.
İşte o anlar👇🏻
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