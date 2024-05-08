Görüş Bildir
Haberler
TV
Dizideki Heyecandan Sonra Kızıl Goncalar Ekibinin Set Sonrası Samimi Hallerine Bayılacaksınız!

Dizideki Heyecandan Sonra Kızıl Goncalar Ekibinin Set Sonrası Samimi Hallerine Bayılacaksınız!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 14:53

Kızıl Goncalar dizi oyuncuları set sonrası buluştu. Dizide Ayza karakterine hayat veren Melisa Doğu hesabından paylaştığı videolar ile gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kızıl Goncalar dizisi hem yeni bölümleri ile hem de dizi oyuncularının özel hayatları ile pek bir merak ediliyor.

Kızıl Goncalar dizisi hem yeni bölümleri ile hem de dizi oyuncularının özel hayatları ile pek bir merak ediliyor.

Sevilen dizinin oyuncuları set sonrası birlikte poz verdiler. Dizinin Ayza'sı hesabından paylaştı.

Sevilen dizinin oyuncuları set sonrası birlikte poz verdiler. Dizinin Ayza'sı hesabından paylaştı.

Dizide Hasna karakterine hayat veren Selen Öztürk, dizinin Müyesser'i Asiye Dinçsoy, Zeynep'i Mina Demirtaş, Feyza'sı Zehra Kelleci ve Affan'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in görüntüleri gündem oldu.

Dizide Hasna karakterine hayat veren Selen Öztürk, dizinin Müyesser'i Asiye Dinçsoy, Zeynep'i Mina Demirtaş, Feyza'sı Zehra Kelleci ve Affan'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in görüntüleri gündem oldu.

İşte o anlar👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın