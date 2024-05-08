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Mehmed Fetihler Sultanı Dizisinde Emine Ün'ün Performansı Hayran Bıraktı!

Mehmed Fetihler Sultanı Dizisinde Emine Ün'ün Performansı Hayran Bıraktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 11:43

TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran Emine Ün'ün son bölümdeki performansı beğeni topladı.

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Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak'ın başrollerinde yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi son bölümü ile gündem oldu.

Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak'ın başrollerinde yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi son bölümü ile gündem oldu.

Şehzade Ahmed'in ölüm sahnesinde Halime Hatun’u canlandıran Emine Ün'ün performansı herkesi hayran bıraktı.

Şehzade Ahmed'in ölüm sahnesinde Halime Hatun’u canlandıran Emine Ün'ün performansı herkesi hayran bıraktı.

7 Mayıs Salı akşamı 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin o sahnesi beğeni topladı.

7 Mayıs Salı akşamı 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin o sahnesi beğeni topladı.

İşte o sahne👇🏻

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