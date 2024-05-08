Mehmed Fetihler Sultanı Dizisinde Emine Ün'ün Performansı Hayran Bıraktı!
Mehmed Fetihler Sultanı Dizisinde Emine Ün'ün Performansı Hayran Bıraktı!
TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran Emine Ün'ün son bölümdeki performansı beğeni topladı.
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Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak'ın başrollerinde yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi son bölümü ile gündem oldu.
Şehzade Ahmed'in ölüm sahnesinde Halime Hatun’u canlandıran Emine Ün'ün performansı herkesi hayran bıraktı.
7 Mayıs Salı akşamı 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin o sahnesi beğeni topladı.
İşte o sahne👇🏻
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