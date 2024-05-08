Bahar Yeni Bölümünde Yasemin Kaya Allen ile Evren Karakteri Arasında Neler Yaşanacak?
Bahar Yeni Bölümünde Yasemin Kaya Allen ile Evren Karakteri Arasında Neler Yaşanacak?
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Bahar dizisine dahil oldu. Dora Ersoy karakterine hayat verecek olan Allen ile Evren (Buğra Gülsoy) ikilisi arasında neler yaşanacak, işte detaylar...
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Show TV’nin büyük bir merakla izlenen dizi Bahar'ın yeni bölüm fragmanında izleyici şok yaşadı.
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, diziye 12. bölümden itibaren dahil oldu.
Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan 'Dora Ersoy' karakterine hayat verecek.
İlzeyici Bahar (Demet Evgar) ile Evren (Buğra Gülsoy) arasında bir yakınlaşma beklerken, Dora ile Evren'in baş başa buluşması dikkat çekti.
Sosyal medyada konu ile ilgili kullanıcılar tahminlerini yürüttü.
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