Yalı Çapkını Seyran'ın Ölümcül Hastalığı Yalan Olabilir mi?
Yalı Çapkını Seyran'ın Ölümcül Hastalığı Yalan Olabilir mi?
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın başına gelmeyen kalmadı. Son bölümde birkaç yıllık ömrü kaldığı ortaya çıkmıştı. Bir kullanıcı hastalığın yalan olabileceğini öne sürdü.
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde olduğu popüler dizi "Yalı Çapkını"nın 68. bölümünde, Seyran karakterinin yaşam süresinin kısıtlı olduğunu öğrenmesi ve bu durumun yarattığı duygusal çöküş izleyicileri etkiledi.
Son bölümde, Seyran, doktorunun ofisinde kendisine 36 ile 48 ay arasında bir yaşam süresi kaldığını söylemesiyle şoka uğradı.
Seyran, annelik hakkının olup olmadığını sorduğunda, sadece tedaviyi reddederse bu durumun gerçekleşebileceğini öğrendi ve bu durum karşısında adeta yıkıldı.
Bu dramatik sahneni ardından kullanıcılardan farklı yorumlar geldi. Bir kullanıcı Seyran'ın hastalığını Saffet'lerin ortaya çıkışıyla ilişkilendirdi.
"Hastane sistemine sızan hacker Saffet sonuçlarla oynadıysa?" diyen kullanıcı herkesi şaşırttı.
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