Demet Evgar Bahar'ın Yeni Bölümünün Neden Yayınlanmayacağını Açıkladı!
Demet Evgar Bahar'ın Yeni Bölümünün Neden Yayınlanmayacağını Açıkladı!
Yapım ekibi Bahar'ın yeni bölüm yayın tarihinin ertelendiğini açıklamıştı. Dizide Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar, neden yeni bölümün yayınlanmayacağını açıkladı.
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Show TV'nin popüler dizisi "Bahar", her salı akşamı yeni bölümleriyle izleyenlerle buluşmakta.
Ancak, bu hafta beklenen yeni bölümün çekimleri tamamlanamadı ve bu durumla ilgili bir açıklama yapıldı.
Yapım ekibi, 7 Mayıs Salı akşamı planlanan yeni bölümün yayınlanmayacağını duyurdu.
Dizinin başrol oyuncusu Demet Evgar, bu durum hakkında bir açıklama yaptı.
Sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda, "Bahar" dizisinin yeni bölümünün, bir oyuncunun sağlık sorunu nedeniyle tamamlanamadığını belirtti.
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İşte o açıklama:
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