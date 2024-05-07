Yeni Bölümünün 14 Mayıs'ta Geleceğini Açıklayan Bahar, İzleyicinin Seçim Travmasını Tetikledi!

Bahar dizisinin çekimlerinin yetişmemesi gerekçesiyle bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağı açıklandı. Bahar'ın 14 Mayıs'ta geleceğini açıklayan yapım ekibi, geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerden dolayı izleyicinin travmasını tetikledi 😅