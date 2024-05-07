Yeni Bölümünün 14 Mayıs'ta Geleceğini Açıklayan Bahar, İzleyicinin Seçim Travmasını Tetikledi!
Yeni Bölümünün 14 Mayıs'ta Geleceğini Açıklayan Bahar, İzleyicinin Seçim Travmasını Tetikledi!
Bahar dizisinin çekimlerinin yetişmemesi gerekçesiyle bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağı açıklandı. Bahar'ın 14 Mayıs'ta geleceğini açıklayan yapım ekibi, geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerden dolayı izleyicinin travmasını tetikledi 😅
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Salı akşamları zirvede yer alan Bahar dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusuyla büyük ilgi görüyor.
Reyting rekoruna doğru koşan dizide bu hafta işler pek de istendiği gibi gitmedi.
Yapılan açıklamayla Bahar ve 14 Mayıs'ı bir arada kullanan yapım ekibi, izleyicinin seçim travmasını tetikledi!
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