Özgür Demirtaş'tan Kızıl Goncalar'da Tarikatın Başına Geçmeye Hazırlanan Cüneyd'e Yorum Gecikmedi!

Ülkenin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kızıl Goncalar'ı birbirinden ünlü isimler de takip ediyor. Sosyal medyada her bölümüne on binlerce yorum yapılan diziye bir yorum da dizinin sıkı takipçisi Özgür Demirtaş'tan geldi!