Özgür Demirtaş'tan Kızıl Goncalar'da Tarikatın Başına Geçmeye Hazırlanan Cüneyd'e Yorum Gecikmedi!
Özgür Demirtaş'tan Kızıl Goncalar'da Tarikatın Başına Geçmeye Hazırlanan Cüneyd'e Yorum Gecikmedi!
Ülkenin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kızıl Goncalar'ı birbirinden ünlü isimler de takip ediyor. Sosyal medyada her bölümüne on binlerce yorum yapılan diziye bir yorum da dizinin sıkı takipçisi Özgür Demirtaş'tan geldi!
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Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ses getiren Kızıl Goncalar'da ortalık fena karıştı.
Amcasına biat etmeyen Cüneyd'in tarikattan atılmasının ya da 999 gün hücrede yaşamasının konuşulduğu son bölümde heyecan yine yüksekti.
Bölümde Meryem ve Naim'in boşanmasıyla ilgili fetvasının olduğu sahne büyük ilgi çekti.
Başta bu sahne olmak üzere Mert Yazıcıoğlu'nun fırtına gibi estiği bölüme sosyal medyadan on binlerce yorum yapıldı.
Dizinin sıkı takipçisi finans profesörü Özgür Demirtaş, Cüneyd'in nikah fetvasının olduğu bu sahneye karşı kayıtsız kalmadı ve ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nu bu hafta da övmeye doyamadı.
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mert Yazıcıoğlu artık kıvanç Tatlıtuğun behlül dite anılması gibi Cüneyt diye anılacak zira hafızalara öyle kazındı.