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Survivor Fanı Demet Akalın'ın Damla Can'la İlgili Beğendiği "Sinsi ve İğrenç" Tweeti Ortalığı Karıştırdı!

Survivor Fanı Demet Akalın'ın Damla Can'la İlgili Beğendiği "Sinsi ve İğrenç" Tweeti Ortalığı Karıştırdı!

Demet Akalın survivor
themyscira - Misafir Editör
06.05.2024 - 18:58

Demet Akalın'ın Survivor ve yerli dizilere olan ilgisini hepimiz biliyoruz. Bu uğurda Dominik'e giden Demet Akalın aynı zamanda birleşme partisine de katılmıştı. Ünlü şarkıcının Survivor dönüşü Damla Can'la ilgili beğendiği tweet ortalığı karıştırdı!

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Her hareketiyle gündem olmayı başaran Demet Akalın'ın yerli diziler ve özellikle Survivor'a olan ilgisini hepimiz çok yakından biliyoruz.

Her hareketiyle gündem olmayı başaran Demet Akalın'ın yerli diziler ve özellikle Survivor'a olan ilgisini hepimiz çok yakından biliyoruz.

Sevdiği dizileri ve programları pür dikkat takip eden ünlü şarkıcı, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımlarla da görüş bildirmekten geri kalmıyor.

Sevdiği dizileri ve programları pür dikkat takip eden ünlü şarkıcı, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımlarla da görüş bildirmekten geri kalmıyor.

Acun Ilıcalı'dan Dominik sözünü kaptıktan sonra birleşme partisinde sahne olan ünlü şarkıcı, burada yarışmacılarla da yakınlaşma fırsatı bulmuştu.

Acun Ilıcalı'dan Dominik sözünü kaptıktan sonra birleşme partisinde sahne olan ünlü şarkıcı, burada yarışmacılarla da yakınlaşma fırsatı bulmuştu.

Hatta önceleri Aleyna'yı pek sevmediği bilinse de bu buluşma sonrası aradaki buzlar erimişti.

Damla Can'a karşı hislerini bilmediğimiz Akalın, meğer ondan da pek hoşlanmıyormuş!

Damla Can'a karşı hislerini bilmediğimiz Akalın, meğer ondan da pek hoşlanmıyormuş!

Twitter hesabından Damla Can'a "Bu kadar sinsi ve iğrenç olmak zorlamıyor mu Damla? İnşallah ilk kadın potasına girer ve defolur gidersin." tweetini beğenerek yarışmanın ve kendisinin sıkı takipçilerini şoka soktu!

Twitter hesabından Damla Can'a "Bu kadar sinsi ve iğrenç olmak zorlamıyor mu Damla? İnşallah ilk kadın potasına girer ve defolur gidersin." tweetini beğenerek yarışmanın ve kendisinin sıkı takipçilerini şoka soktu!
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Bakalım kendisinden bu beğeniyle ilgili bir açıklama gelecek mi?

Bakalım kendisinden bu beğeniyle ilgili bir açıklama gelecek mi?

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