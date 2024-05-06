Survivor Fanı Demet Akalın'ın Damla Can'la İlgili Beğendiği "Sinsi ve İğrenç" Tweeti Ortalığı Karıştırdı!

Demet Akalın'ın Survivor ve yerli dizilere olan ilgisini hepimiz biliyoruz. Bu uğurda Dominik'e giden Demet Akalın aynı zamanda birleşme partisine de katılmıştı. Ünlü şarkıcının Survivor dönüşü Damla Can'la ilgili beğendiği tweet ortalığı karıştırdı!