Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndaki Saç Kesme Sahnesiyle İlgili İtirafı Gündem Oldu!

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, 2020'de yayın hayatına başlayan ve çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veriyordu. Güzel oyuncu obsesif kompulsif bozukluğu olan bu karakterin saçlarını kestiği sahneyle ilgili itirafta bulundu!