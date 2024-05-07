Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndaki Saç Kesme Sahnesiyle İlgili İtirafı Gündem Oldu!
Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndaki Saç Kesme Sahnesiyle İlgili İtirafı Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=wc3Cz...
Başarılı oyuncu Ezgi Mola, 2020'de yayın hayatına başlayan ve çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veriyordu. Güzel oyuncu obsesif kompulsif bozukluğu olan bu karakterin saçlarını kestiği sahneyle ilgili itirafta bulundu!
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, özellikle Safiye'nin takıntıları sebebiyle fazlasıyla merak edilen ve reyting rekorları kıran bir dizi olmuştu.
Bir apartman dairesine sıkışmış dört kardeş ve bir babanın her biri ayrı bir hastalığa sahip olması ve karakterlerin de kusursuz biçimde işlenmesi büyük bir başarı yakalanmasına sebep olmuştu.
Ailede en büyük takıntılara sahip olan kişi ise obsesif kompulsif bozukluk teşhisi olan Safiye'ydi. Temizlik konusunda üst düzey bir takıntıya sahip Safiye, evden dışarı bile çıkmıyordu.
Evdeki herkese çile çektiren Safiye, yaşadığı travmalar sonunda daha da kötüleşerek bir bölümde saçlarını kesmişti.
Üstelik izleyicinin büyük bir şok içinde izlediği bu sahnede Ezgi Mola saçlarını gerçekten kesmişti!
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YouTube'da Potkal Psikoloji TV'nin yayınına katılan Ezgi Mola, saçlarını kesme fikrinin kendisinden çıktığını itiraf etti!
Dizinin yönetmeni Çağrı Vila Lostuvalı sahnenin tek plan çekileceğini söylemiş ve tam da bu sırada senarist Deniz Madanoğlu "Emin miyiz? Saçları çok uzun, kaç yıl demek bu!" demiş.
Ancak Ezgi Mola, karakterin artık başkalarına değil de kendisine fiziksel şiddet uyguladığı yerin Safiye'yle ilgili dönüşümde izleyiciyi ikna edebileceğini söylemiş.
Harika bir oyuncusun Ezgi Mola!
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