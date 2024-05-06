Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nde Ortalık Karıştı: Ömer ve Görkem İlişkisi Açığa Çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nde Ortalık Karıştı: Ömer ve Görkem İlişkisi Açığa Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
06.05.2024 - 21:12

Kızılcık Şerbeti'nden gelen ikinci fragmanla kaosumuza kaos ekledik! Dizide Fatih'i tokatlayan Doğa had bildirirken; Doğa'yı dilinden düşürmeyen Fatih bir darbeyi de Görkem'den yiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bitmek bilmeyen bir kaosla heyecandan heyecana sürükleyen Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Giray'ı öpüşürken gören Fatih ağzının payını alacak.

Bitmek bilmeyen bir kaosla heyecandan heyecana sürükleyen Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Giray'ı öpüşürken gören Fatih ağzının payını alacak.

Tabii tüm bunlar olurken Kıvılcım ve Ömer evlenmiş, mutluluklarına mutluluk eklemişti.

Tabii tüm bunlar olurken Kıvılcım ve Ömer evlenmiş, mutluluklarına mutluluk eklemişti.

Neyse konumuza dönelim... Fatih'in kafasının sürekli Doğa'da olması Görkem'in de asabını bozdu. İkilinin sürekli tartışmaya başlaması bambaşka bir sonuç doğurdu.

Neyse konumuza dönelim... Fatih'in kafasının sürekli Doğa'da olması Görkem'in de asabını bozdu. İkilinin sürekli tartışmaya başlaması bambaşka bir sonuç doğurdu.

Tüm bu tartışmaların üstüne Ömer de yeğeni Fatih'e "boşan ben arkandayım" dedi.

Tüm bu tartışmaların üstüne Ömer de yeğeni Fatih'e "boşan ben arkandayım" dedi.

Tabii Görkem bunu duyunca soluğu Ömer'in yanında aldı ve "ben sana dönmem" çıkışını yaptı.

Tabii Görkem bunu duyunca soluğu Ömer'in yanında aldı ve "ben sana dönmem" çıkışını yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Onlar geçmiş ilişkileri hakkında konuşurlarken ne oldu dersiniz? Fatih gördü!

Onlar geçmiş ilişkileri hakkında konuşurlarken ne oldu dersiniz? Fatih gördü!

Bu şok edici fragmanı sizler için şöyle bırakalım:

Şimdi ne olacak dersiniz?

Şimdi ne olacak dersiniz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın