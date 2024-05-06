Kızılcık Şerbeti'nde Ortalık Karıştı: Ömer ve Görkem İlişkisi Açığa Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nde Ortalık Karıştı: Ömer ve Görkem İlişkisi Açığa Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nden gelen ikinci fragmanla kaosumuza kaos ekledik! Dizide Fatih'i tokatlayan Doğa had bildirirken; Doğa'yı dilinden düşürmeyen Fatih bir darbeyi de Görkem'den yiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bitmek bilmeyen bir kaosla heyecandan heyecana sürükleyen Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Giray'ı öpüşürken gören Fatih ağzının payını alacak.
Tabii tüm bunlar olurken Kıvılcım ve Ömer evlenmiş, mutluluklarına mutluluk eklemişti.
Neyse konumuza dönelim... Fatih'in kafasının sürekli Doğa'da olması Görkem'in de asabını bozdu. İkilinin sürekli tartışmaya başlaması bambaşka bir sonuç doğurdu.
Tüm bu tartışmaların üstüne Ömer de yeğeni Fatih'e "boşan ben arkandayım" dedi.
Tabii Görkem bunu duyunca soluğu Ömer'in yanında aldı ve "ben sana dönmem" çıkışını yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Onlar geçmiş ilişkileri hakkında konuşurlarken ne oldu dersiniz? Fatih gördü!
Bu şok edici fragmanı sizler için şöyle bırakalım:
Şimdi ne olacak dersiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın